EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich



30.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich JOST löst Brückenfinanzierung für die Hyva-Übernahme durch Schuldscheindarlehen erfolgreich ab

Hohe Überzeichnung und breite, globale Investorenbasis

Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

Tranchen mit Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren platziert

Keine finanziellen Covenants Neu-Isenburg, 30. April 2025. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die On- und Off-Highway Nutzfahrzeugindustrie, hat die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens abgeschlossen. In einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld konnte sich JOST vorteilhafte Preiskonditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne sichern. Insgesamt haben sich 38 institutionelle Investoren an dem Schuldschein beteiligt. Aufgrund der hohen Überzeichnung des Orderbuchs wurde das Volumen des Schuldscheins von den ursprünglich geplanten 125 Mio. EUR auf 320 Mio. EUR aufgestockt. JOST konnte dabei Volumen, Laufzeiten, Finanzierungssicherheit und Kosten des Schuldscheindarlehens optimal verknüpfen und somit sein Fälligkeitenprofil zu sehr guten Konditionen verlängern. Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: "Das neue Schuldscheindarlehen gibt uns langfristige finanzielle Sicherheit und erhöht unseren Handlungsspielraum. Das große Interesse an unserem Unternehmen zeigt das starke Vertrauen der globalen Investoren und ihre Bereitschaft, JOST bei der Umsetzung seiner langfristigen Unternehmensstrategie zu begleiten." Der neue Schuldschein mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung aus fest und variabel verzinster Finanzierung ohne finanzielle Covenants. JOST nutzt die Mittel zur vollständigen Rückführung der kurzfristigen Brückenfinanzierung, die zur Akquisition von Hyva aufgenommen wurde. Oliver Gantzert, Finanzvorstand der JOST Werke SE, sagt: "Die neue Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Integration der Hyva Gruppe. Wir arbeiten konsequent an den Synergien und der Entschuldung in den kommenden Monaten und Jahren. Mit den erzielten Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne dokumentiert JOST seine finanzielle Stärke in einem anspruchsvollen konjunkturellen und geopolitischen Umfeld." Joint Lead Arrangeure des Schuldscheins waren die Bayerische Landesbank, BNP Paribas sowie die Commerzbank AG. Die Rechtsanwaltskanzlei Hengeler Mueller hat JOST bei der Transaktion unterstützt. Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC and Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 7.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com



30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com