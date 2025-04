Münster (ots) -Gesundheit ist ein Megatrend: Menschen werden sich dem Wert eines gesunden Lebensstils immer bewusster. Und sie wollen nicht nur frei von Krankheiten sein, sondern investieren in Prävention und Lebensqualität, möglichst auf höchstem Niveau. Die Trendstudie von Eurojackpot* bestätigt dies.Demnach bedeutet Reichtum und Wohlstand für die Deutschen nicht mehr nur, exklusive Produkte und Prestigeobjekte zu besitzen, sondern das Leben umfassend und beständig nach den eigenen Vorstellungen leben zu können. Dazu gehören freie und selbstbestimmte Zeit, unvergessliche Erlebnisse mit Freunden oder Familie und das Ausschöpfen sämtlicher Lebensmöglichkeiten. Hierfür braucht es natürlich die passenden Budgets.Investition in das eigene WohlbefindenDie aktuelle Eurojackpot-Studie zeigt, dass finanzielle Mittel eine zentrale Rolle für das persönliche Wohlergehen spielen: 63 % der 1.500 Befragten sind überzeugt, dass sie mit mehr Geld gesünder leben könnten - sei es durch hochwertigere Ernährung, bessere medizinische Versorgung oder die Möglichkeit, Stress zu reduzieren.Wer würde sich nicht gerne von einem Privatkoch verwöhnen lassen, der mit hochwertigsten Lebensmitteln und Mahlzeiten für himmlischen Genuss sorgt und gleichzeitig auf individuelle Gesundheitsaspekte und Fitness eingeht? Mit einem großen Gewinn stünden vielleicht sogar Privatärzte sowie andere Experten bereit, die hochpersonalisierte Präventionsprogramme ausarbeiten und jederzeit für Beratung zur Verfügung stehen. Ausreichend Zeit für Schlaf ist ohnehin garantiert.Gleichzeitig geben 55 % an, dass sie aktiv in ganzheitliche Gesundheit investieren würden, wenn ihnen mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung stünden. Körper und Seele gehören zusammen, diese Erkenntnis hat sich mittlerweile durchgesetzt. Wer über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, kann möglicherweise Arbeit oder andere anstrengende Dinge des Alltags reduzieren und unliebsame Aufgaben delegieren. Es bliebe Zeit für Hobbys, Sport, ausgedehnte Reisen, Wellness- und Retreat-Urlaube sowie mehr Raum für Begegnungen mit Menschen, die einem wichtig sind.Der Eine oder Andere sähe möglicherweise private Fitness- oder Yogatrainer an seiner Seite, Meister-Masseure und professionelle Behandler, die mentalen Support leisten oder spirituellen Input geben. Stärker in physisches und seelisches Gleichgewicht zu investieren, wäre jederzeit problemlos möglich."Unsere Studie zeigt, dass finanzielle Freiheit Menschen ermöglicht, ihre Lebensqualität stärker zu priorisieren. Ein großer Gewinn ist also weit mehr als nur eine hohe Summe - er bietet die Möglichkeit, das eigene Leben nachhaltig nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen auszurichten und mit mehr finanziellen Ressourcen buchstäblich in sich selbst zu investieren", erklärt Bodo Kemper von Eurojackpot.Körper und Seele pflegen"Wahrer Luxus ist für mich die Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen und in einer wohltuenden Umgebung neue Kraft zu schöpfen."(Ellen, 46-jährige Teilnehmerin der Studie)Wie Ellen assoziieren sehr viele der Befragten das Thema Luxus nicht mehr nur mit Statussymbolen, sondern mit der Möglichkeit in sämtlichen Lebensbereichen gesünder, bewusster und auch präventiv denkend handeln zu können. 51 % der Befragten würden gezielt in ihr körperliches Wohlbefinden investieren, während 40 % mehr für ihre mentale Gesundheit ausgeben würden. 38 % der Studienteilnehmer verbinden ein frisches, vitales Aussehen mit Wohlstand.Lebensqualität als neuer Luxus: Ein wachsender TrendDie Nachfrage nach einem gesunden Lebensstil wächst. Doch all das hat seinen Preis. Wer über mehr finanzielle Mittel verfügt, kann sich nicht nur besser ernähren, sondern auch gezielt in Training und Erholung investieren. Auch Technik wird in der Zukunft eine größere Rolle spielen. Wer es sich leisten kann, wird von neuesten Entwicklungen profitieren. Teure Gadgets messen und analysieren Körperfunktionen, KI ermittelt hochpersonalisierte Trainingspläne, Roboter unterstützen diejenigen, die körperlich einmal nicht voll im Einsatz sein können.Hier kann ein Eurojackpot-Gewinn neue Möglichkeiten schaffen. Er bedeutet nicht nur finanzielle Freiheit, sondern die Chance auf ein bewussteres, energiereicheres Leben - frei von Druck, voller Kraft und mit Fokus auf das, was wirklich zählt.Jeweils dienstags und freitags haben Spielteilnehmer die Chance auf mindestens zehn Millionen Euro im ersten Gewinnrang (Chance 1:140 Mio.). Der Maximaljackpot liegt bei 120 Millionen Euro - eine Summe, die völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Am kommenden Freitag (2. Mai) steht der Jackpot bei rund 114 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse.* Die Eurojackpot-Studie wurde in 2024 vom Marktforschungsinstitut Trendbüro und Bonsai Research mit insgesamt 1.500 befragten Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland durchgeführt.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6022986