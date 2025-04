FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando sind angesichts einer negativen Einstufung durch Morgan Stanley unter Druck geraten. Die Papiere des Modehändlers rutschten kurz nach dem Handelsstart am Mittwoch um 2,8 Prozent auf 32,79 Euro ab, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Luke Holbrook, Analyst der US-Investmentbank, votiert beim Kursziel 28,50 Euro nun mit "Underweight".

Seit der US-Zollflut seien die Aktien per saldo gestiegen, obwohl die Risiken zugenommen hätten, schrieb der Experte. Seit dem Jahrestief Anfang April infolge des Zollkonflikts hatten sich die Zalando-Aktien zeitweise um gut ein Drittel erholt auf 36,76 Euro, bevor sie zuletzt wieder etwas korrigierten, lagen damit aber per Dienstagsschluss im April noch gut 6 Prozent im Plus.

Zudem werde About You bei der Übernahme durch Zalando höher bewertet als der Dax-Konzern, rechnete Holbrook mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor. Er hatte angesichts höherer Marktanteile sowie besserer Profitabilität und Barmittelzuflüsse anderes erwartet.

Zalando hatte sich zuletzt mehr als 90 Prozent des Grundkapitals seines Konkurrenten gesichert. Mit dem Preis dafür sei About You insgesamt mit 1,2 Milliarden Euro bewertet, so Holbrook./ag/mis/jha/