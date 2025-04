FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Serie freundlicher Handelstage für den Dax hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Unterstützung kommt auch von den Überseebörsen. In den USA hatten die Aktienmärkte zugelegt und auch die asiatischen Börsen zeigten sich überwiegend im Plus. Auf der Agenda hierzulande stehen als Impulsgeber vor allem zahlreiche Unternehmen mit ihren Quartalsberichten.

Mit Spannung dürfte zudem auf das SPD-Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag gewartet werden. "Das Zustandekommen der Koalition ist eingepreist. Von daher könnte ein negatives Votum deutliche Schockwellen durch die Märkte schicken", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt.

Nach inzwischen sechs Handelstagen im Plus stieg der deutsche Leitindex kurz nach dem Börsenauftakt um 0,5 Prozent auf 22.533 Punkte. Das Rekordhoch vom März bei 23.476 Punkten rückt näher. Der Weg nach oben dürfte aber steinig sein, denn technisch gesehen lauert der nächste Widerstand bereits bei etwas über 22.570 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg zum Börsenstart um 0,8 Prozent auf 28.672 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent auf 5.174 Punkte nach oben.

Im zu Ende gehenden, turbulenten Monat April liegt der Dax inzwischen wieder gut ein Prozent im Plus und seit Jahresbeginn sogar wieder um rund 13 Prozent. Infolge des von den USA losgetretenen Zollkonflikts hatte er zwischenzeitlich auf Monatssicht fast 17 Prozent eingebüßt und seinen kompletten Jahresgewinn abgegeben.

Mit Zahlen stehen an diesem Tag im Dax DHL und Mercedes im Blick. Details zum unlängst vorgelegten vorläufigen Zahlenwerk kamen von VW ./ck/jha/

