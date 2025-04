Köln (ots) -Spannung, Psychospiel und starke Zahlen: Die neue Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" ist gestern Abend mit doppeltem Primetime-Sieg erfolgreich bei RTL gestartet: Die Auftaktfolge der preisgekrönten Show überzeugte mit 11,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Show sogar starke 13,6 Prozent Marktanteil - damit gelang der dritten Staffel der erfolgreichste Start in dieser Zielgruppe.Im Schnitt sahen 1,76 Millionen Zuschauer, wie Sonja Zietlow in der ersten von sechs Folgen zum gefährlichsten Spiel des Jahres geladen hat - begleitet von einem prominent besetzten Cast rund um Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Jorge González und Wayne Carpendale. In der Spitze waren sogar 1,92 Millionen Zuschauende dabei.Auch auf Tagessicht überzeugte RTL: Mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Sender am Dienstag in beiden jungen Zielgruppen vor allen anderen Wettbewerbern.Wer die Auftaktfolge verpasst hat, kann sie jederzeit auf RTL+ streamen - dort ist bereits Folge 2 vorab verfügbar, die RTL am kommenden Dienstag, 6. Mai um 20:15 Uhr zeigt.Quelle: AGF / GfK / DAP AGF SCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 30.04.2025Pressekontakt:Katrin BechtoldtKommunikation RTL Deutschlandkatrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6023016