DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel verbucht leichtes Umsatzminus im März

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im März wie erwartet leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen solchen Rückgang erwartet. Für Februar wurde der monatliche Anstieg auf real 0,2 (zunächst: 0,3) Prozent revidiert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im März preisbereinigt um 2,2 Prozent höher.

Deutsche Importpreise im März etwas niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck auf der Einfuhrseite hat in Deutschland im März etwas deutlicher als erwartet abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen nur noch um 2,1 (Februar: 3,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang um 0,8 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,4 Prozent prognostiziert.

Deutsche Erwerbstätigkeit im März wenig verändert

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im März kaum verändert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat leicht um 6.000 Personen (0,0 Prozent).

Frankreichs Wirtschaft wächst im ersten Quartal nur schwach

Die französische Wirtschaft ist im ersten Quartal dieses Jahres nur schwach gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone stieg um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die französische Statistikbehörde in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im vierten Quartal 2024 war das BIP um 0,1 Prozent geschrumpft. Im Jahresvergleich lag das BIP im ersten Quartal um 0,8 Prozent höher.

Frankreichs HVPI-Inflation sinkt im April auf 0,8 Prozent

Die französische Inflation hat im April auf einem niedrigen Niveau weiter nachgegeben. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung sank auf 0,8 (Vormonat: 0,9) Prozent, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 0,7 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Die Prognose hatte auf 0,4 Prozent gelautet.

Österreichs BIP wächst im ersten Quartal um 0,2 Prozent

Die österreichische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2025 nur schwach gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag um 0,7 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung mitteilte. Damit zeigte sich erstmals wieder ein leichter Zuwachs, nachdem das BIP auf Quartalsbasis rund zweieinhalb Jahre stagniert beziehungsweise geschrumpft war.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im April gesunken

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,4 (März: 51,2) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. "Die US-Zollerhöhungen forderten ihren Tribut von der Auslandsnachfrage, und die neuen Exportaufträge gingen so schnell zurück wie seit Juli 2023 nicht mehr", sagte Wang Zhe, Ökonom bei der Caixin Insight Group.

Japans Industrieproduktion sinkt im März um 1,1 Prozent

Japans Industrie hat im März unter der Unsicherheit wegen der US-Handelspolitik gelitten. Die Industrieproduktion sank um 1,1 Prozent zum Vormonat, nachdem sie im Februar noch um 2,3 Prozent gestiegen war, wie aus Daten des Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Ökonomen hatten in einer Umfrage des Datendienstleisters Quick mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet.

Trump senkt kumulative Zölle auf einige Importgüter

Die Zölle auf bestimmte ausländische Waren, die in die USA importiert werden, könnten niedriger ausfallen als erwartet. US-Präsident Donald Trump hat eine Richtlinie unterzeichnet, mit der die kumulative Wirkung mehrerer Abgaben auf dasselbe Produkt begrenzt werden soll.

+++ Konjunktur +++

Frankreich/Privater Konsum März -1,0% gg Vm; -1,5% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Feb rev -0,2% (vorl: -0,1%) gg Vm

GB/Nationwide Hauspreisindex Apr -0,6% gg Vm; +3,4% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: unverändert gg Vm: +4,2% gg Vj

