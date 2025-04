Chartanalyse: Gold - Durchatmen im Goldrausch

Anzeige / Werbung Charttechnisch bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt, solange die Unterstützungszone zwischen 2.955 und 3.050 USD hält. Seit dem letzten signifikanten Tief- und Trendwendepunkt am 18.Dezember bei 2.585 USD konnte der Goldpreis in den letzten viereinhalb Monaten spektakulär haussieren. Schon im Januar und Februar marschierten die Goldnotierungen fast täglich immer weiter nach oben. Erst in der letzten Februarwoche kam es zu einem kurzen, aber scharfen Rücksetzer bis auf 2.832 USD. Im Anschluss beschleunigte sich der Aufwärtstrend, so dass auch die psychologische Marke von 3.000 USD ohne große Gegenwehr überrannt werden konnte. Bei 3.167 USD kam es im Umfeld der kollabierenden Aktienmärkte zu einem weiteren scharfen, aber äußerst kurzen Rücksetzer auf die technische Unterstützung bei 2.955 USD. Da diese hielt, explodierte der Goldpreis anschließend innerhalb von nur zehn Handelstagen um 543 USD bzw. +18,39% weiter nach oben. Erst bei der runden Marke von 3.500 USD war plötzlich Schluss und die Bären konnten die Goldnotierungen innerhalb von nur 32 Stunden um 240 USD bis auf 3.260 USD nach unten drücken. Seitdem läuft eine volatile Konsolidierung, bei der die Bullen mit ihren Erholungsversuchen nicht mehr über 3.370 USD hinauskamen, während den Bären bislang kein neues Tief unterhalb von 3.260 USD gelungen ist. Damit ist der Goldpreis kurzfristig in einer Seitwärts-Phase gefangen. Jetzt mehr erfahren: Gold - Durchatmen im Goldrausch

