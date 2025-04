Girokonten ohne monatliche Grundgebühr und ohne Bedingungen sind in Deutschland selten geworden. Die Openbank bringt nun ein neues Angebot auf den Markt, das sich in auch noch in einem anderen Punkt von vielen Mitbewerberangeboten unterscheidet. Kostenlose Konten ohne größere Einschränkungen wie monatlichen Mindestgeldeingang oder andere Regeln sind angesichts sinkender Zinsen seltener geworden. Ganz ohne Bedingungen kostenlos sind laut Stiftung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...