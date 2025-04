Hannover (www.anleihencheck.de) - Sinkende Zinsen beflügeln die Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die Banken hätten im März 2,3% mehr Darlehen an Firmen ausgereicht als ein Jahr zuvor, wie die EZB mitgeteilt habe. Das sei der stärkste Anstieg seit Mitte 2023. Die Geldmenge M3 sei im März um 3,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat gewachsen (M3 umfasse Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen). Für die Währungshüter würden die Geldmengendaten stets Hinweise zur Inflationsentwicklung liefern. ...

