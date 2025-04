Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten ist es zu einer Beruhigung gekommen, so die Analysten der Helaba.Deutsche Bundesanleihen und der Euro hätten ihre Konsolidierung fortgesetzt, am Aktienmarkt habe sich eine erneut freundliche Tendenz durchgesetzt. Fraglich sei, welchen Einfluss die zahlreichen Datenveröffentlichungen hätten, die heute und morgen auf dem Programm stünden. Sie würden uneinheitlich erwartet und daher dürften weder die Konjunktursorgen noch die Inflationsgefahren deutlich forciert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...