Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat die Ratings von rund 7.000 Fonds aktualisiert, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Die Zahl der Auf- und Absteiger halte sich die Waage. Ein flexibler Mischfonds erreiche (endlich) ein A-Rating, ein DWS-Klassiker müsse sich mit Note C begnügen.Der JPM Income Fund habe seine Schwächephase überwunden. Ein gutes halbes Jahr habe sich der Fonds aus der Peergroup Renten Global Aggregate USD mit einem C-Rating begnügen müssen, nun sei er auf Note B zurückgekehrt. Das Portfolio bestehe aus Schuldtiteln aus aller Welt, wobei die USA als Herkunftsland klar dominieren würden. Aktuell seien 37% des Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds habe das Ziel, kontinuierlich einmal pro Quartal Erträge auszuschütten. Die Rendite des JPM Income Fund liege über ein, drei, fünf und zehn Jahre über dem Peergroup-Durchschnitt. Bei den meisten Risikokennzahlen schneide der Fonds dagegen schwächer ab als die Konkurrenz: Über drei und fünf Jahre lägen der maximale Verlust und die Volatilität über den Werten der Vergleichsgruppe. ...

