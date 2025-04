Frankfurt am Main (ots) -E-Mail-Marketing bleibt ein Wachstumsfeld: 29 Prozent der Unternehmen haben im vergangenen Jahr ihre Versandfrequenz erhöht - seit 2021 sogar jedes vierte sie verdoppelt. Auch bei Technik, Automatisierung und professionellen Versandlösungen zeigt die neue Studie E-Mail-Marketing Benchmarks 2025 erfreuliche Fortschritte. Gleichzeitig zeigen sich aber deutliche Schwächen in der strategischen Umsetzung und Nutzerzentrierung.Die Studie wurde vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) gemeinsam mit absolit Dr. Schwarz Consulting erstellt. Sie analysiert mehr als 5.000 Unternehmen aus der DACH-Region auf Basis von 175 Kriterien - unter anderem zu Versandtechnik, Datenschutz, Anmeldeprozessen, Gestaltung und Automation. Ein Auszug aus den Ergebnissen:Positive Entwicklungen:- Zertifizierte Technik: 83 Prozent der Unternehmen versenden über professionelle E-Mail-Service-Provider - ein kontinuierlicher Anstieg (+12 Prozent seit 2021).- Personalisierung steigt: 66 % der Newsletter sprechen Empfängerinnen und Empfänger mittlerweile persönlich an - 19 Prozentpunkte mehr als noch vor vier Jahren.- Höhere Aktivität: Fast jedes dritte Unternehmen hat seine Versandfrequenz gesteigert - die höchste Quote seit Beginn der Studie.Handlungsfelder mit Nachholbedarf:- Onboarding wird verschlafen: Zwei Drittel der Unternehmen verzichten auf eine Willkommensmail. 43 Prozent lassen neue Empfängerinnen und Empfänger über einen Monat auf die erste Nachricht warten - ein verschenkter Moment maximaler Aufmerksamkeit.- Datenstrategie bleibt oberflächlich: 35 Prozent verzichten vollständig auf Tracking, Feedbackmechanismen oder Datenabfragen über den Namen hinaus.- Barrierefreiheit wird ignoriert: Nur 13 Prozent der untersuchten Mails erfüllen die Mindestanforderungen an digitale Zugänglichkeit - obwohl ab Juni 2025 gesetzliche Vorgaben gelten.- Unklare Mehrwerte: Nur 5 Prozent der Unternehmen erklären transparent, welchen Nutzen Empfängerinnen und Empfänger von zusätzlichen Angaben wie Interessen oder Präferenzen haben.Spitzenreiter 2025: Zum zweiten Mal in Folge landet REWE auf Platz eins des E-Mail-Marketing-Rankings - dicht gefolgt von EMP und ZooRoyal. Sie zeichnen sich durch konsistente Automation, klaren Kundennutzen und rechtssichere Prozesse aus.DDV-Präsident Martin Nitsche kommentiert: "Wir sehen erfreuliche Entwicklungen im Bereich Technik und Tool-Einsatz - aber die entscheidenden strategischen Hebel bleiben oft ungenutzt. Wer relevante Daten nicht erhebt, auf Feedback verzichtet und neue Abonnentinnen und Abonennten wochenlang warten lässt, verschenkt enormes Potenzial."Die Kurzversion der Studie kann ab sofort als PDF kostenfrei auf der Webseite (https://www.ddv.de/verband/studien/studie-e-mail-marketing-benchmarks.html) des DDV heruntergeladen werden. Die umfangreiche Langversion mit allen Rankings, Branchenauswertungen und Benchmark-Daten kann über absolit bezogen werden.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/6023078