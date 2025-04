ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe in etwa seiner Erwartung entsprochen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu am Mittwoch in einer Einschätzung des Berichts für das erste Quartal. Der Fokus der Investoren dürfte nun aber vor allem auf Aussagen zum zweiten Jahresviertel liegen./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 05:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004