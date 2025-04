Quartalsberichte des Bezahldienstleisters PayPal waren in der Vergangenheit nicht immer dazu angetan, in Jubel auszubrechen. So entpuppte sich unter anderem der Bericht über das 4. Quartal 2024 als Enttäuschung. Der am gestrigen Dienstag (29. April) präsentierte Bericht für das 1. Quartal 2025 sollte für frische, positive Impulse sorgen. Das gelang zumindest ansatzweise. Der Markt haderte ein wenig mit dem Ausblick auf das laufende 2. ...

