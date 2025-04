ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Glencore sind am Mittwoch unter Druck geraten. Nach Vorlage des Produktionsberichts für das erste Quartal ging es im frühen Handel um gut vier Prozent abwärts auf 253 Pence. Die Aktie knüpfte damit an ihre mittelfristige Schwäche an. Von den Hochs im vergangenen Jahr ist der Kurs um rund 50 Prozent gesunken.

Glencore hatte im ersten Quartal mehrheitlich geringere Fördermengen verzeichnet. Das Zuger Unternehmen förderte weniger Kupfer, Kraftwerkskohle, Nickel, Gold und Silber, aber deutlich mehr Kobalt und Kokskohle als ein Jahr zuvor.

Zudem rechnet der Konzern mit weiter sinkenden Gewinnen angesichts der unsicheren weltwirtschaftlichen Lage. Die Gewinne aus der Rohstoff-Vermarktung dürften in diesem Jahr erneut zurückgehen. Das Unternehmen verwies hierfür auch auf eine zunehmende Verunsicherung über den Zustand der weltweiten Konjunktur.

Die Analysten von JPMorgan äußerten sich enttäuscht zu den Produktionszahlen, die sich sowohl unter den eigenen als auch unter den Konsensschätzungen bewegten./mf/bek/jha/