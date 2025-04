News von Trading-Treff.de Die BYD begann auch am Mittwoch schwach. Die Notierungen gaben gleich um -1,3 % nach. Die Aktie hat damit einen Kurs von nur noch 42,11 Euro erreicht. Schwach, wie die Analysten meinen, die mit höheren Kursgewinnen rechnen (dürfen). Denn die Konkurrenz schwächelt. Mercedes-Benz gab heute Zahlen bekannt. Demnach ist allein für Mercedes-Benz der Absatz an Fahrzeugen in China um 10 % eingesackt (1. Quartal). Dies zeigt umgekehrt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...