Hoffmann & Partner und High Tech Services vereinbaren Zusammenarbeit und entwickeln führende Finanzdienstleistungs-plattform für Life-Sciences-Unternehmen in der DACH-Region



30.04.2025 / 10:10 CET/CEST

Pressemitteilung

Hoffmann & Partner und High Tech Services vereinbaren Zusammenarbeit und entwickeln führende Finanzdienstleistungsplattform für Life-Sciences-Unternehmen in der DACH-Region Strategische Partnerschaft schafft leistungsstarke Finanzdienst leistungsplattform für Life-Science- und Deep-Tech-Unternehmen

Zugang zu einem grenzüberschreitenden Netzwerk aus CFOs, Controllern, Finanzexperten und Investoren

Allianz vereint über 20 Jahre Erfahrung mit einer starken Erfolgsbilanz bei Finanzierungen, Börsengängen und strategischen Transaktionen in ganz Europa, die zu erfolgreichen Exits für Investoren geführt haben Basel / München, 30. April 2025 - Die Hoffmann & Partner AG, eine in der Schweiz ansässige Boutique-Beratungsgesellschaft, die sich auf CFO- und M&A-Dienstleistungen spezialisiert hat, und die High Tech Services GmbH, Deutschlands führender Anbieter von Interim-Finanzdienstleistungen (Accounting, Controlling, HR, CFO) auf Teilzeit- oder Projektbasis, vereinbaren Partnerschaft, um eine grenzüberschreitende Plattform für die Life-Sciences- und Deep-Tech-Branche in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufzubauen. Diese strategische Entscheidung vereint jahrzehntelange praktische Erfahrung im Aufbau von Unternehmen - darunter zahlreiche erfolgreiche Finanzierungsrunden, Börsengänge und Exits - in einem integrierten Team. Die gemeinsame Mission: Innovatoren im Bereich Life Sciences mit intelligenten, skalierbaren und global vernetzten Finanzdienstleistungen und CFO-Führungskompetenz zu stärken. "Gemeinsam bieten wir nun eine wirklich differenzierte und internationale Serviceplattform, die auf mehr als 20 Jahren Branchenexpertise aufbaut", sagt Michael Kring, CEO von High Tech Services. "Wir waren bisher in mehr als 300 Life-Science-Unternehmen in jeder Phase des Lebenszyklus eines Start-ups eng eingebunden - von der Gründung über verschiedene Finanzierungsrunden bis hin zum Exit - und sind stolz darauf. Nun werden wir unsere Kräfte bündeln, um die nächste Generation von Gründern von Biotech- und Medtech-Start-ups in der DACH-Region zu unterstützen." Urs Breitenstein, Partner bei Hoffmann & Partner, ergänzt: "Diese Partnerschaft ist mehr als eine strategische Ausrichtung - sie ist eine Verpflichtung, Regionen übergreifend einen fühlbaren Mehrwert zu schaffen. Durch die Verbindung unserer Teams in Basel, Zürich und München - drei der dynamischsten Biotech-Ökosysteme Europas - bieten wir unseren Kunden eine einheitliche, grenzüberschreitende CFO-Beratung, die auf Vertrauen, Leistung und Ergebnissen basiert." Die neue Allianz bildet eine strategische Plattform für den Aufbau investierbarer Unternehmen in der gesamten DACH-Region. Durch die Betreuung dieser Schlüsselregionen unter einem Beratungsdach soll die Zusammenarbeit grenzüberschreitende Integration verbessern, den Zugang zu Kapital beschleunigen und die operativen Tätigkeiten unserer Kunden gestärkt werden. Mit einer unübertroffenen Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Biotech-, Medtech- und Diagnostik-Unternehmen bietet das neue Team ein harmonisiertes, praxiserprobtes CFO-Playbook, das alle wichtigen Finanzfunktionen abdeckt: Rechnungswesen, Planung, Berichterstattung, Controlling, Governance, Personalwesen und Kapitalstrategie. Diese Kooperation verbindet Kunden außerdem mit einem leistungsstarken grenzüberschreitenden Netzwerk aus erfahrenen Controllern, CFOs, Finanzexperten, M&A-Beratern und branchenfokussierten Investoren, um die gesamte kaufmännische Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens zu bieten. Die Allianz kann auf eine Erfolgsbilanz von erfolgreichen Exits, Börsengängen und strategischen Transaktionen in ganz Europa zurückblicken. Sie bietet außerdem einen guten Zugang zu nicht-dilutiven Finanzierungen auf nationaler und EU-Ebene, darunter Programme wie Innosuisse (CH), Bpifrance (EU), EIC Accelerator (EU) sowie GO-BIO und KMU-innovativ u.a. in Deutschland. Integrierte Kapitalstrategien kombinieren Eigenkapital, Zuschüsse und öffentlich-private Finanzierungsinstrumente, um langfristiges Wachstum zu unterstützen. Über Hoffmann & Partner Die Hoffmann & Partner AG ist eine Schweizer Beratungsboutique, die sich auf strategische CFO- und M&A-Dienstleistungen für Life-Science- und technologieorientierte Unternehmen spezialisiert hat. Mit dem Büro in Basel unterstützt das Unternehmen Innovatoren und Investoren in allen Phasen des Wachstums, der Finanzierung und des Exits. Weitere Informationen finden Sie unter www.hoffmann-partner.com und auf LinkedIn . Über High Tech Services High Tech Services GmbH ist Deutschlands führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und CFO-as-a-Service für Biotech-, Medtech- und Deep-Tech-Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München unterstützt Wachstumsunternehmen bei der Kapitalstrategie, operativen Tätigkeiten im Finanzbereich und der Vorbereitung von Transaktionen Weitere Informationen finden Sie unter www.hightechservices.de und auf LinkedIn . Kontakt: Medienanfragen:

Hoffmann & Partner AG

Urs Breitenstein

info@hoffmann-partner.com



High Tech Services GmbH

Michael Kring, CEO

info@hightechservices.de

MC Services AG

Katja Arnold, Managing Partner

katja.arnold@mc-services.eu







30.04.2025 CET/CEST

