Die neueste Version bietet Geschäftsanwendern eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und vereinfacht gleichzeitig die Entwicklung und Verwaltung für technisch versiertere Benutzer.

PALO ALTO, Kalifornien, April 30, 2025, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, hat die Einführung der Denodo Platform 9.2angekündigt. Damit wird die im November 2024veröffentlichte Denodo Platform 9.1 um neue intuitive Funktionen erweitert, die auf der semantischen Ebene und den Funktionen der Denodo Platformzur logischen Datenverwaltungaufbauen: ein voll funktionsfähiger Datenmarktplatz, erweiterter Support für GenAI-Initiativen und eine neue Reihe an Self-Service-Tools für die Entwicklung von Datenprodukten.

Ein leistungsstarker Datenmarktplatz zur Optimierung der Datennutzung

Geschäftskunden haben weiterhin Schwierigkeiten, auf die benötigten Daten in einem verwertbaren Format zuzugreifen. Die neuen Datenmarktplatzfunktionen der Denodo Platform 9.2 bieten ein Benutzererlebnis im E-Commerce-Stil, unterstützt durch eine umfassende semantische Ebene für den relevantesten Geschäftskontext sowie durch KI-gestützte Automatisierung zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben. Mit dieser neuen Funktionalität können Personen mit unterschiedlichen Rollen innerhalb einer Organisation Daten schneller und intuitiver erkunden, entdecken sowie darauf zugreifen und erhalten dabei erweiterte Einblicke in die Nutzung über die Datenebene hinaus. Der Datenmarktplatz bietet einen Einblick in die Art und Weise, wie nachgelagerte Anwendungen und Analysetools Daten verwenden und welche Datenprodukte von welchen Dashboards und Berichten genutzt werden. Darüber hinaus können einzelne Benutzer ihre bevorzugte Sprache für die Benutzeroberfläche auswählen, was ideal für globale Teams ist.

"Der Denodo Data Catalog hat den Zugriff auf Daten und deren Verwendung schon immer erleichtert, sogar über das Data Lakehouse und unterstützende Datenquellen von Organisationen hinweg", erklärte Stewart Bond, Research Vice President bei IDC, "aber ich glaube, dass die neue Datenmarktplatzfunktion der Denodo Platform 9.2 den Zugriff mit einer benutzerfreundlicheren Oberfläche noch intuitiver macht. Jetzt können auch Personen, die keine oder nur geringe technische Kenntnisse über Datenkataloge haben, den Marktplatz für den Datenzugriff mit wenig oder ganz ohne Anleitung nutzen."

Verbesserter Support für Anwendungen der generativen KIund das Denodo AI SDKeinführte, um die Entwicklung von GenAI-Anwendungen zu optimieren.

Die Denodo Platform 9.2 erweitert weiterhin die Datenverwaltungsfunktionen, welche die Einführung von GenAI beschleunigen, sodass Unternehmen KI-Modelle nahtlos mit KI-fähigen Daten versorgen können - qualitativ hochwertige, gut verwaltete Daten, die in Echtzeit bereitgestellt werden. Zu diesen neuen GenAI-Fortschritten gehören die Möglichkeit, KI-Modelle dynamisch mit benutzerspezifischem Wissen anzupassen, eine verbesserte Unterstützung für unstrukturierte Daten, um Stimmungen aus Social-Media-Posts effektiver zu extrahieren oder Bilder zu analysieren, und ein neues Zertifizierungsprogramm speziell für GenAI-Entwickler.

"Mit Denodo Assistant und seinem AI SDK haben wir den Zugriff auf verwaltete Daten bei Alexforbes erheblich erweitert", sagte Barend Van Coller, Datenanalyst und Leiter des Data-Governance-Teams bei Alexforbes. "Was einst die Domäne von IT- und Power-Usern war, ist jetzt durch intuitive, dialogorientierte Interaktionen für nicht-technische Benutzer zugänglich. Wir freuen uns über die bevorstehende Veröffentlichung von Denodo 9.2, die unseren Teams noch mehr Möglichkeiten bietet, Daten sicher und nahtlos zu suchen, zu entdecken und mit ihnen zu interagieren."

Optimierte Entwicklung von Datenprodukten

Entwickler müssen Datenprodukte in einer kontrollierten, organisierten Umgebung erstellen können. Die Denodo Platform 9.2 enthält erhebliche Verbesserungen, um die Entwicklung von Datenprodukten zu erleichtern und gleichzeitig eine starke Datenverwaltung sowie optimale Effizienz aufrechtzuerhalten. Zu diesen neuen Ergänzungen gehören die Unterstützung von Arbeitsbereichen für kontinuierliche Integration/kontinuierliche Auslieferung (CI/CD), wodurch eine branchenbasierte Entwicklung für eine agilere Zusammenarbeit zwischen mehreren Teams ermöglicht wird; automatisierte Abhängigkeitsanalyse, um Fehler zu reduzieren und das Zwischenspeichern sowie Kuratieren von Daten zu optimieren; und erweiterte Unterstützung für Open-Table-Formate, um die Unterstützung für Databricks Unity Catalog, Snowflakes Open Catalog und andere Lösungen im gesamten Open-Table-Ökosystem zu verbessern.

"Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten in den Bereichen Self-Service-Daten, Datenproduktentwicklung und GenAI ermöglicht Denodo Unternehmen, Daten effektiver zu nutzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren und leistungsfähigere Dienste bereitzustellen", sagte Alberto Pan, Chief Technology Officer bei Denodo. "Diese Innovationen versetzen Unternehmen in die Lage, eine Vorreiterrolle bei der datengesteuerten Transformation einzunehmen und die Wirkung ihrer Dateninvestitionen zu maximieren."

Weitere Informationen

Denodo Platform 9.2 Webseite (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/whats-new)



Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende logische Datenverwaltungsplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com