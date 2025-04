Die Aktie des Anlagenbauers Aixtron ist nach den Zahlen zum ersten Quartal gefragt. Damit hält die Kurserholung der vergangenen Tage an. Der erhoffte Durchbruch?Im vergangenen Jahr kannte die Aixtron-Aktie nur eine Richtung, und zwar nach unten. Schwache Geschäfte und eine magere Ertragslage belasteten das Papier und frustrierte Investoren. Auch der Start in dieses Jahr verlief bislang verhalten. Ein Viertel seines Wertes hat der Titel eingebüßt. Auf dem Höhepunkt der von US-Präsident Donald Trump verursachten Zollpanik rutschte die Aktie sogar auf den tiefsten Stand seit fast fünf Jahren ab. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale. Trotz der …