Ispringen (ots) -Gute Kommunikationsfähigkeiten im Berufsalltag helfen, Missverständnisse zu vermeiden, Vertrauen aufzubauen und Probleme effizient zu lösen. Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH unterstützt Berufseinsteiger dabei, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Kommunikationsregeln bieten hierbei wertvolle Unterstützung - ob in E-Mail-Verkehr oder Meetings.Professionelle E-Mails schreibenVom ersten Tag an sollten Berufsanfänger Wert auf die Erstellung professioneller E-Mails legen. Rutronik (https://www.rutronik.com/) empfiehlt, unklare, überlange E-Mails sowie Ironie, Ausrufzeichen und Emoticons zu vermeiden. Vielmehr gilt: freundlich und respektvoll bleiben, von der Betreffzeile bis zur Grußformel:- Betreffzeile: klar und prägnant, wie "Follow-Up nach Meeting XY".- Anrede: höflich formuliert, wie "Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name]", "Liebe/r [Name]"- Einleitung: erklärt kurz den Zweck der E-Mail, wie "Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich schreibe Ihnen, um über [Thema] zu sprechen"- Hauptteil: klar strukturiert und prägnant, sprich wichtige Punkte vermitteln und auf Anhänge verweisen.- Schlusssatz: beendet die E-Mail freundlich, wie "Ich freue mich auf Ihre Antwort", "Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung".- Grußformel: "Mit freundlichen Grüßen" oder "Beste Grüße"- Signatur: enthält Namen, Position und Kontaktdaten.Rutronik klärt auf: Richtiges Verhalten in MeetingsAuch Meetings können für Auszubildende, Werk- oder DH-Studenten (https://www.presseportal.de/pm/135201/5802779) herausfordernd sein: "Wann spreche ich, wann halte ich mich zurück?" Aktiv zuzuhören und Notizen zu machen, zeigt Interesse und hilft, die Diskussion besser zu verstehen. Einbringen können sich Young Professionals, wenn das Thema direkt mit ihrer Arbeit oder ihrem Fachgebiet zu tun hat. Auch eigene Ideen und Lösungen sind gefragt, die hilfreich sind und das Team voranbringen. Fragen zu stellen ist sinnvoll, wenn eine Klärung für alle Teilnehmer hilfreich ist.Doch der richtige Zeitpunkt ist entscheidend: Gegen Ende eines Meetings, bei dringenden Themen oder in angespannten Situationen sollte man sich zurückhalten. Unterbrechungen und negative Kommentare sind ebenso tabu wie Ablenkungen durch Handys oder andere Aufgaben.Über RutronikDie Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.900 Mitarbeitenden und 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.