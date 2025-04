Laut Charles Poon, dem Leiter der Abteilung für E-Antriebe bei Ford, hat der Autobauer in seinem Batterie-Entwicklungszentrum Ion Park in Michigan einen "Durchbruch" mit einer Zellchemie erzielt, die Ford Lithium Manganese Rich (LMR) nennt. Die LMR-Zellen erreichen laut Poon eine höhere Energiedichte als Batterien mit hohem Nickelanteil und Ford strebe deutlich niedrigere Kosten als bei aktuellen Batterien mit mittlerem Nickelanteil an. Das Sicherheitsprofil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...