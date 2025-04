Der US-Kartellprozess gegen Meta Platforms Inc. sorgt für Schlagzeilen - und könnte das soziale Netzwerk-Imperium nachhaltig verändern. Während die FTC Meta ein Monopol vorwirft, verteidigt sich der Konzern mit neuen Strategien und prominenten Aussagen seiner Rivalen.Meta unter Druck: FTC will Konzern zerschlagen - Prozess bringt TikTok, Reddit & Co. auf die Bühne Konkurrenz oder doch kein Wettbewerb? Im laufenden Kartellprozess der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...