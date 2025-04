Baden-Baden (ots) -Siebenteiliger Story-Podcast von SWR3 und rbb24 Inforadio über die Ermordung von Journalist Robert Pfeffer in Beirut / alle Folgen ab 30. April 2025 in der ARD AudiothekBeirut in den 70er Jahren: Der Journalist und ehemalige "Stern"-Reporter Robert Pfeffer berichtet aus dem libanesischen Bürgerkrieg, als er am 24. Mai 1979 auf offener Straße von einem Killerkommando ermordet wird. Das Bundeskriminalamt nahm sich dem Fall an, konnte jedoch nicht vor Ort ermitteln. Bis heute ist unklar, wer die Tat in Auftrag gegeben hat und warum Robert Pfeffer sterben musste. Über 40 Jahre später macht sich sein Neffe, SWR Redakteur Kilian Pfeffer, auf die Suche nach Antworten. "Zwei Schüsse ins Herz", ein siebenteiliger Story-Podcast im Rahmen von "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste", ist ab 30. April 2025 in der ARD Audiothek verfügbar.Auf Spurensuche in der VergangenheitUm die Verantwortlichen für die Ermordung seines Onkels zu finden, begibt sich SWR Redakteur Kilian Pfeffer auf Spurensuche. Er spricht mit verschiedenen Terror-Experten, Zeitzeugen und ehemaligen Arbeitskollegen seines Onkels. Er reist nach Jordanien, um mit Bassam Abu Sharif zu sprechen, dem früheren Propagandachef der Terrororganisation PFLP, der Robert Pfeffer kannte. Kilian Pfeffer begibt sich in sieben Folgen auf eine investigative Recherche, entdeckt jahrzehntelang verschollenes Material wieder - und stößt auf ein dichtes Netz aus Geheimdiensten und Terrororganisationen.Link zum Podcast und RSS-Feed: https://www.swr3.de/podcasts/dark-matters-geheimnisse-der-geheimdienste-102.htmlFotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/podcast-zwei-schuesse-ins-herzPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6023198