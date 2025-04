Reutlingen/Bonn (ots) -Der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid spricht sich im Gespräch mit phoenix für eine zukünftige Führungsrolle von Lars Klingbeil in der Partei aus. Der Parteivorsitzende habe im Prozess der Regierungsbildung gezeigt, "dass er für die SPD auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen sollte". Trotz des schwachen Ergebnisses seiner Partei habe man einen guten Koalitionsvertrag aushandeln können. "Die SPD wird wichtige Positionen sowohl inhaltlicher Natur als auch in der Regierung besetzen", so Schmid.Auf die Frage, welche Funktion Saskia Esken künftig einnehmen werde, betonte Schmid, dass dies im Führungskreis zu besprechen sei. Die Co-Parteivorsitzende habe gezeigt, dass sie auch bereit sei, Verantwortung für das Ganze in der Partei zu übernehmen. "Wir werden sehen, welche Rolle sie für sich in der Zukunft sieht".Mit Blick auf die ersten 100 Tage der Trump-Administration unterstrich der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dass man "bei allem Frust, bei aller Verärgerung, bei allen Interessengegensätzen" das Gespräch zu den Themen Sicherheit und Handel mit der amerikanischen Regierung suchen müsse. Es sei keineswegs ausgemacht, dass der amerikanische Präsident künftig vermehrt wieder auf die Partnerschaft mit Verbündeten setzen werde, so Schmid im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6023218