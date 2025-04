HelloFresh lieferte ein durchwachsenes erstes Quartal: Die Umsätze gingen im Jahresvergleich zurück, was vor allem auf eine schwächere Performance im Bereich Kochboxen zurückzuführen ist - insbesondere in Nordamerika. Die Profitabilität entwickelte sich jedoch besser als erwartet: Das bereinigte EBITDA hat sich mehr als verdreifacht, was auf die erfolgreiche Umsetzung von Effizienzmaßnahmen in den Bereichen Produktion, Personal, Beschaffung und Marketing zurückzuführen ist. Das Unternehmen bestätigte die Jahresprognose für 2025 und rechnet trotz anhaltenden Umsatzdrucks mit weiteren Verbesserungen der Profitabilität. Das Wachstum im Bereich Ready-to-Eat sowie bei neueren Marken wie Good Chop konnte die Rückgänge im Kochboxensegment teilweise ausgleichen. Einsparungen im Marketing wirkten sich jedoch negativ auf das Bestellvolumen aus. Die Margenausweitung wurde durch gesteigerte Produktivität und eine disziplinierte Marketingstrategie gestützt. Angesichts anhaltender makroökonomischer und regionaler Herausforderungen bleiben die Analysten von mwb research bei ihrer vorsichtigen Einschätzung von HelloFresh. Sie halten ihre Schätzungen im Wesentlichen unverändert aufrecht und bestätigen das Kursziel von 11,00 EUR sowie ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE