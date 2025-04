DAX startet mit Rückenwind in den Handel - Internationale Märkte im Aufwind

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochmorgen in robuster Verfassung: Der DAX setzt seine Erholung fort und profitiert von positiven Impulsen aus Übersee. Auch internationale Leitindizes wie der S&P 500 und der Hang Seng verzeichnen Aufwärtstendenzen, gestützt durch starke Unternehmenszahlen und politische Entspannungen. Die jüngste Entscheidung der US-Regierung, Autozölle vorübergehend auszusetzen, sorgt für zusätzliche Erleichterung an den Märkten.

Makroökonomischer Überblick

In Deutschland wurde heute Morgen ein leichtes Wirtschaftswachstum von 0,2 % im ersten Quartal 2025 gemeldet. Dieser Zuwachs wurde durch erhöhte Konsumausgaben und Investitionen getragen und half, eine technische Rezession abzuwenden. ?finanzen.ch

Zudem bleibt die Arbeitslosenquote stabil bei 6,3 %, was auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hindeutet. ?

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Mercedes-Benz Group AG (Deutschland)

Die Aktie von Mercedes-Benz zeigt sich am Vormittag schwächer. Trotz eines robusten operativen Ergebnisses im ersten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Gewinneinbruch, was auf rückläufige Umsätze und Margen zurückzuführen ist.

Deutsche Bank AG (Deutschland)

Die Deutsche Bank-Aktie notiert aktuell schwächer. Das Finanzinstitut meldete einen Vorsteuergewinn von 2,8 Milliarden Euro im ersten Quartal 2025, was einem Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Trotz dieser positiven Zahlen reagiert der Markt verhalten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG1250 12,82 22555 Punkte 23818,747218 Punkte 17,67 Open End DAX® Bull UG4ZBH 21,24 22570 Punkte 20457,937216 Punkte 10,66 Open End DAX® Bull UG52D0 15,67 22570 Punkte 21023,116486 Punkte 14,47 Open End NASDAQ 100 Bull UG5V51 6,56 19544,945495 Punkte 18770,00 Punkte 25,78 Open End DAX® Bull UG5B26 7,02 22570 Punkte 21906,06666 Punkte 34,75 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2025; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Banco Santander Call UG1UQU 0,76 6,23 EUR 6,00 EUR 4,66 17.12.2025 DAX® Call UG2LS2 2,27 22517 Punkte 25100,00 Punkte 18,44 19.09.2025 Vinci Call HC7J4C 0,60 122,5 EUR 120,00 EUR 12,78 18.06.2025 Renk Group Call UG4V9W 12,46 51,35 EUR 45,00 EUR 2,92 17.09.2025 TeamViewer Call HD6NPJ 0,29 13,235 EUR 22,00 EUR 6,11 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall UG51N7 5 1468,5 1695,680351 EUR -6 Open End Rheinmetall UG4V0X 15 1462,75 1090,374624 EUR 4 Open End Alphabet Class C HD39N4 8 161,78 108,070814 USD 3 Open End Apple HD2V5A 3 210,695 169,011561 USD 5 Open End Porsche Automobil Holding UG46ET 7 36,8 30,656011 EUR 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2025; 11:00 Uhr;

