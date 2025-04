Der Deutsche Unternehmerbrief

Zumindest fast. Nach den Daten, die das Statistische Bundesamt heute herausgab, lagen die Arbeitskosten hierzulande 2024 rd. 30 % höher als im EU-Durchschnitt. In den 43,40 Euro je Stunde sind Industrie und Diensteleistungen zusammengefasst. Betrachtet man allein die Arbeitskosten je Stunde im Verarbeitenden Gewerbe, sind es im Mittel 48,30 Euro oder die vierthöhsten in der 27er Gemeinschaft. Bei den marktbestimmten Dienstleistungen sind es 42,10 Euro je Stunde oder der 7. Platz. Höher sind die Arbeitskosten in Luxemburg (55,20 Euro), Dänemark (50,10 Euro) und Belgien (48,20 Euro), weitaus niedriger dagegen in Ungarn (14,10 Euro), Rumänien (12,50 Euro) und Bulgarien (10,60 Euro).Annerose Winkler