DJ Euroraum-BIP steigt im 1. Quartal um 0,4 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im ersten Quartal entgegen den Erwartungen verstärkt, was an einem erneut sehr hohen Wirtschaftswachstum im Irland gelegen haben könnte. Wie Eurostat in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent und lag um 1,2 (viertes Quartal: 1,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Wachstumsraten von 0,2 und 1,0 Prozent prognostiziert.

Unter den großen Euro-Ländern verzeichnete Deutschland 0,2 Prozent Quartalswachstum, Frankreich 0,1 Prozent, Italien 0,3 Prozent und Spanien 0,6 Prozent. Irlands Wachstum, das stark von der Aktivität ausländischer Konzerne beeinflusst ist, wurde mit 3,2 Prozent angegeben. Portugal konnte wegen des jüngsten Stromausfalls keine Daten liefern. Detailliertere BIP-Ergebnisse kommen am 15. Mai.

