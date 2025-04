Berlin (ots) -Die auf die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern spezialisierten Kreditbanken haben im Jahr 2024 Kredite in Höhe von 133,0 Milliarden Euro an Unternehmen und Verbraucher vergeben. Das sind 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum stieg der private Konsum bundesweit nur um 0,3 Prozent und die gewerblichen Ausrüstungsinvestitionen sanken um 5,5 Prozent."Die Kreditbanken haben ihr Geschäft in einem nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich ausgebaut", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, und ergänzt: "Finanzierungen sind unverzichtbar, um private und gewerbliche Investitionen zu ermöglichen. Sie fördern den Absatz von Gütern und unterstützen die Wirtschaft."Konsumfinanzierung ausgebautAn Privatpersonen finanzierten die Kreditbanken im Jahr 2024 Autos, Möbel, Computer oder andere Konsumgüter im Wert von insgesamt 57,0 Milliarden Euro. Das sind 8,1 Prozent mehr als im Jahr 2023, als das Neugeschäft um 7,3 Prozent zurückging. Das Volumen der Konsumfinanzierungen hat damit wieder annähernd die Größenordnung des Jahres 2022 erreicht.Investitionsfinanzierung rückläufigDie Kreditbanken finanzierten im vergangenen Jahr Investitionsgüter wie Kraftfahrzeuge, Maschinen oder Spezialtechnik im Wert von 10,8 Milliarden Euro an Unternehmen. Das entspricht einem Rückgang von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben bei vielen Unternehmen abermals zu einer Investitionszurückhaltung hierzulande und zugleich zu einer Verlagerung von Investitionen in das Ausland geführt.Mit Blick auf die strukturelle Wachstums- und Investitionsschwäche und der für das Jahr 2025 prognostizierten weiteren Stagnation der deutschen Wirtschaft fordert Loa: "Die neue Bundesregierung muss für die postulierte Wirtschaftswende umgehend eine ambitionierte Modernisierungs- und Entbürokratisierungsagenda auf den Weg bringen."- Kreditbanken finanzieren mehr Kfz- Mehr private und gewerbliche Online-KrediteZum gesamten Text der Presseinformation:https://ssl.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/6/aid/11081/AnlagenJahreszahlen 2024 zur Geschäftsentwicklung der Kreditbanken (https://ssl.bfach.de/media/file/61821.BFACH_Jahreskennzahlen_2024.pdf)Textfassung der Presseinformation (https://ssl.bfach.de/media/file/61831.BFACH-PI_25-04-30_Jahreskennzahlen_2024.docx)Pressekontakt:BankenfachverbandStephan Moll, Referatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62178/6023312