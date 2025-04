Der chinesische Maschinenbauer LEAD hat einen Großauftrag des italienischen Batterieherstellers FAAM erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung einer End-of-Line (EOL) für die neue 8-GWh-LFP-Fabrik Teverola 2 in der Nähe von Neapel. Die End-of-Line-Produktionsschritte gelten in der Zellfertigung als besonders wichtig, da in diesem Bereich die Zellen mit dem Elektrolyt befüllt werden sowie die entscheidende Formierung der Zelle (das erste Laden) ...

