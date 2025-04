Am Mittwoch nach US-Börsenschluss, gegen 22:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, werden die Geschäftszahlen von Meta für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Es wird sich zeigen, ob der US-Tech-Konzern in den letzten drei Monaten gut gewirtschaftet hat. Kürzlich konnte sich der Kurs von den Unsicherheiten am US-Markt erholen. Damit können Anleger rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...