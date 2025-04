Baden-Baden (ots) -Rocklegende, Maler, gesellschaftlicher Vordenker: Udo Lindenberg zeigt einmal mehr Herz und Engagement und setzt sich damit für die gute Sache ein. Anlässlich des 10. Benefizlaufes des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hat der Künstler zwei Unikate geschaffen, die ab sofort unter dem Titel "Too High To Handle" und "Schutzengel" bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, ersteigert werden können.Die Bilder sind nicht nur Ausdruck von Lindenbergs unverkennbarem Stil, sondern auch ein deutliches Statement zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte: Der diesjährige UKE-Benefizlauf setzt ein Zeichen gegen die Verharmlosung von Cannabis - insbesondere mit Blick auf Kinder und Jugendliche. In typischer Udo-Manier bringt er es auf den Punkt: "Du musst schon cool sein im Umgang mit Cannabis. Sei schlau und mach dich nicht kaputt. AHOI Udo."Mit dem Auktionserlös wird das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters im Kinder-UKE unterstützt. Mitbieten und Gutes tun: https://www.unitedcharity.de/Specials/UKEÜber United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 17 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6023316