Offenbach am Main (ots) -- Bilanzsumme wächst weiter auf 30,0 Mrd. Euro- Förderung für Breitband- bzw. Glasfaserausbau steigt um mehr als 80 Prozent- Förderung im Sozialen Mietwohnungsbau auf historischem Höchstniveau- Existenzgründungsdarlehen Hessen Mikroliquidität auf neuem HöchststandDie Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat auch 2024 wieder Kommunen, Bauträger, Bildungseinrichtungen, Privatpersonen, Unternehmen, die hessische Landwirtschaft und viele mehr mit umfangreichen Förderungen unterstützt. Mit rund 3,9 Mrd. Euro konnte sie ihr Neugeschäftsvolumen um rund 25 Prozent erneut steigern (2023: 3,1 Mrd. Euro). Die Bilanzsumme nach HGB erhöhte sich um ca. 1,8 Mrd. Euro auf 30,0 Mrd. Euro. "Die WIBank ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Helaba. An der Seite der Hessischen Landesregierung ist die WIBank eine verlässliche und unverzichtbare Partnerin, um die Zukunft der hessischen Wirtschaft, der Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger zu sichern", so Thomas Groß, CEO der Helaba, anlässlich der Bilanzpressekonferenz der WIBank.Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori betont: "Die WIBank ist ein starker und verlässlicher Partner an der Seite der hessischen Wirtschaft und des Landes Hessen. Mit zahlreichen Förderprogrammen drehen wir gemeinsam an wichtigen Stellschrauben: Wir sorgen dafür, dass Menschen gut leben können, schaffen bezahlbaren Wohnraum und unterstützen beim couragierten Schritt zur eigenen Immobilie. Mit den Geldern der WIBank wird die lokale Infrastruktur gestärkt, ob mit der Modernisierung der Langener Kläranlage, der Sanierung des Niedernhausener Waldschwimmbads oder dem Bau einer Turnhalle an der Jungfernkopfschule in Kassel. Und gemeinsam mit der WIBank reichen wir mutigen Unternehmerinnen und Unternehmern im Land in diesen herausfordernden Zeiten eine fördernde und helfende Hand, um sie zukunftsfest zu machen. Ein gutes Beispiel dafür ist der in der vergangenen Woche gestartete HessenFonds, mit dem jetzt 1 Milliarde Euro für die hessische Wirtschaft bereitstehen und beispielsweise für innovative Unternehmensideen und Geschäftsanpassungen an neue strukturelle Rahmenbedingungen beantragt werden können. Durch die tatkräftige Unterstützung der WIBank können wir auch damit Wirtschaftspolitik nach dem Leitmotiv "Ihr habt den Mut, wir haben Mittel" gestalten."Besonders erfreulich entwickelten sich die Soziale Mietwohnungsbau- und Wohneigentumsförderung ausgelöst durch den erwarteten Nachholeffekt, hervorgerufen durch verbesserte Förderbedingungen des Landes in der Jahresmitte 2023 sowie das 2024 neu eingeführte "Hessengeld". Im Geschäftsfeld versorgen & modernisieren trugen vor allem die erheblich gestiegenen Infrastruktur- und Kommunalfinanzierungen sowie die Breitbandförderung zum deutlichen Anwachsen des Neugeschäftsvolumens bei.Die Entwicklung in den vier Geschäftsfeldern der WIBank stellt sich folgendermaßen dar:versorgen & modernisierenAuf das Geschäftsfeld versorgen & modernisieren entfiel 2024 mit 59 Prozent erneut der größte Anteil am Neugeschäft. Mit rund 2,3 Mrd. Euro übertraf das Volumen das Vorjahresniveau um gut 300 Mio. Euro. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die große Nachfrage nach direkten Infrastrukturfinanzierungen in Bereichen der Daseinsvorsorge zurückzuführen. So wurden hier 2024 mit 287,7 Mio. Euro (2023: 25,0 Mio. Euro) vor allem Projekte für die Stadt- und Regionalentwicklung unterstützt."Hessische Kommunen, Städte und Gemeinden stehen finanziell stark unter Druck. Um ihnen dennoch die dringend benötigten Investitionen in die Infrastruktur, den Schulsektor und die Krankenhäuser zu ermöglichen, stellen wir im Auftrag des Landes eine große Bandbreite an Förderprodukten zu Verfügung. So sichern wir unsere Zukunft und erhöhen die Lebensqualität für die Menschen in Hessen", sagt Gottfried Milde, Sprecher der WIBank-Geschäftsleitung.Kommunale Investitionsvorhaben stellen traditionell den umsatzstärksten Förderbereich der WIBank dar. Allein durch die Kommunalfinanzierung der WIBank, die nicht mit öffentlichen Mitteln subventioniert wird, wurden2024 Investitionen der kommunalen Gebietskörperschaften in Hessen mit einem Volumen in Höhe von 556,5 Mio. Euro gefördert, was einem Anstieg von mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (2023: 350,9 Mio. Euro). Darüber hinaus lag auch das Fördervolumen aus dem Hessischen Investitionsfonds für kommunale Infrastrukturinvestitionen mit insgesamt 361,9 Mio. Euro um rund 26 Prozent über dem Volumen des Vorjahres (2023: 286,6 Mio. Euro). Für verschiedene weitere Investitionsvorhaben wurden den Kommunen in Hessen zudem aus dem Sondervermögen Hessenkasse im Jahr 2024 insgesamt 97,2 Mio. Euro zur Verfügung gestellt (2023: 115,9 Mio. Euro).Der Ausbau der Glasfaser-Netze für Telekommunikationsanwendungen im Rahmen der Breitbandförderung sowie Maßnahmen für die Gewässerentwicklung, den Hochwasserschutz und die Modernisierung von Kläranlagen stellten im Jahr 2024 einen weiteren Schwerpunkt der Infrastrukturförderung dar. So erhöhte sich etwa die Förderung des Breitband- bzw. Glasfaserausbaus um mehr als 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 242,7 Mio. Euro. Auf die öffentliche Finanzierung der Gewässerentwicklung, des Hochwasserschutzes und die Modernisierung von Kläranlagen entfielen insgesamt 62,3 Mio. Euro, was einer Steigerung von über 50 Prozent entspricht (2023: 40,8 Mio. Euro).GesundheitsförderungBei der Förderung von Investitionen in die öffentliche Infrastruktur kommt der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung eine besonders wichtige Rolle zu. Maßgeblich für die Neugeschäftsentwicklung war hier, dass einerseits 2024 keine weiteren staatlichen Hilfen zur Bewältigung der COVID19-Pandemie zur Verfügung gestellt wurden und andererseits angesichts der von der Bundesregierung angekündigten Strukturreform im Krankenhaussektor 2024 nur wenige Förderanträge für landesverbürgte Krankenhausdarlehen eingereicht wurden. Die pauschale Förderung von Klinikinvestitionen aus Landesmitteln lag im Gegensatz dazu mit insgesamt rund 427,5 Mio. Euro weiterhin auf einem hohen Niveau (2023: 550 Mio. Euro). Ebenso wurden Kliniken in Hessen für gestiegene Energiekosten 2024 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 60,6 Mio. Euro über die WIBank ausgereicht ("Sonderhilfsprogramme Krankenhaus").Förderung im SchulsektorIm Jahr 2024 erhielten kommunale Schulträger sowie private Ersatzschulträger im Rahmen des Förderprogramms zum Ausbau der Einrichtungen für die Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern Bundes- und Landesmittel in Höhe von insgesamt 60,0 Mio. Euro zur Umsetzung von Investitionsvorhaben.Für die Modernisierung von Schulen und zur Digitalisierung von Lehr- und Lernprozessen wurden den Schulträgern in Hessen im Jahr 2024 aus den verschiedenen Förderprogrammen KIP Schule und DigitalPakt Schule insgesamt weitere 119,2 Mio. Euro bewilligt (2023: 159,0 Mio. Euro).bauen & wohnenDas Geschäftsfeld bauen & wohnen hat 2024 rund 19 Prozent zum Neugeschäft der WIBank beigetragen. Hier konnte das Neugeschäftsvolumen 2024 auf rund 746,0 Mio. Euro gesteigert und damit fast verdoppelt werden (2023: 387,7 Mio. Euro).Die Mietwohnungsbauförderung verdreifachte sich im Jahr 2024 nahezu auf insgesamt 450,4 Mio. Euro (2023: 162,0 Mio. Euro). Dabei lag das Darlehensneugeschäft bei 335,1 Mio. Euro (2023: 107,5 Mio. Euro), während auf Zuschüsse 115,3 Mio. Euro entfielen (2023: 54,5 Mio. Euro).Im Teilbereich Sozialer Mietwohnungsbau (Darlehen und Zuschüsse) erhöhte sich das Neugeschäft auf einen neuen Höchstwert von insgesamt 331,8 Mio. Euro (2023: 146,1 Mio. Euro). Es entfielen 265,0 Mio. Euro auf die allgemeine Neubauförderung, 12,4 Mio. Euro auf die Modernisierungsförderung, 33,3 Mio. Euro auf die Förderung von Wohnraum für Studierende und Auszubildende und 21,1 Mio. Euro auf den Erwerb von Belegungsrechten.In der energetischen Förderung im Mietwohnungsbau stieg das Neugeschäft von 13,7 Mio. Euro auf 77,0 Mio. Euro an.In der Wohneigentumsförderung konnte die WIBank im Jahr 2024 mit Bewilligungen von insgesamt 98,3 Mio. Euro das bereits sehr gute Ergebnis aus 2023 von 53,7 Mio. Euro deutlich übertreffen. In den Wohneigentumsprogrammen Hessen-Darlehen (Bestandserwerb und Neubau) wurden im Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von 88,3 Mio. Euro bewilligt. Dies entspricht einem Anstieg des Neugeschäfts von mehr als 80 Prozent (2023: 48,4 Mio. Euro). Zudem hat die WIBank aus dem vom Land Hessen zinssubventionierten Programm zur Finanzierung von Photovoltaikanlagen für selbstgenutzte Wohngebäude 2024 6,3 Mio. Euro zugesagt.Im Jahr 2024 begann die Förderung im Programm Hessengeld. Mit diesem wird der erstmalige Erwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie in Hessen durch einen Zuschuss zur Grunderwerbsteuer unterstützt. Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die ab dem 01. März 2024 erstmals selbstgenutztes Wohneigentum in Hessen erworben haben bzw. erwerben. Bis Ende 2024 konnten 2.579 Haushalte mit einem Bewilligungsvolumen von insgesamt 41,0 Mio. Euro unterstützt werden.gründen & wachsenMit rund 778 Mio. Euro ist das Neugeschäftsvolumen im Geschäftsfeld gründen & wachsen deutlich um rund 26 Prozent gestiegen (2023: 616,8 Mio. Euro). Dies ist maßgeblich auf die Bewilligung von zwei großvolumigen Bürgschaften an die Hessische Landgesellschaft sowie die gestiegenen Auszahlungen der EGFL-Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe zurückzuführen. Diese werden ebenfalls von der WIBank durchgeführt und hatten sich aufgrund von geänderten Auszahlungsmustern in den einzelnen Programmen verschoben. Insgesamt kamen der hessischen Landwirtschaft in 2024 im Rahmen der Flächenprogramme ELER-GAK und der Direktzahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 374,7 Mio. Euro zugute (2023: 282,2 Mio. Euro).Darüber hinaus kommen im Geschäftsfeld "gründen & wachsen" die klassischen Elemente der Wirt- schaftsförderung wie Darlehen und Beteiligungen zum Einsatz.Während das Vorjahr inflationsbedingt von einer hohen Nachfrage nach zinsverbilligten Darlehensprodukten der WIBank geprägt war, wurde die Nachfrage im Berichtsjahr 2024 bestimmt von herausfordernden makroökonomischen Unsicherheiten sowie dem seit Mitte 2024 gesunkenen Zinsniveau. Dem gegenüber stand das in Krisenzeiten typische aktivere Gründungsgeschehen.Das Bewilligungsvolumen des klassischen Existenzgründungsdarlehens Hessen-Mikrodarlehen ist im Geschäftsjahr 2024 von einem bereits hohen Vorjahresniveau weiter auf rund 3,7 Mio. Euro mit 124 Zusagen gestiegen (2023: 3,5 Mio. Euro). Dies stellt damit erneut einen Höchstwert seit Einführung des Programmes im Jahr 2013 dar. Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage auf die im Jahr 2024 weiterhin sehr attraktiven Konditionen für dieses Programm und das gesteigerte Gründungsinteresse.Die bereits in den Vorjahren zu verzeichnende Nachfragesteigerung bei dem Produkt "Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW)" hat sich im Jahr 2024 auf einem zufriedenstellenden Niveau fortgesetzt. Das Gesamtbewilligungsvolumen belief sich mit 668 Zusagen auf 145 Mio. Euro (2023: 163,6 Mio. Euro bei 741 Zusagen). GuW bietet attraktive Zinskonditionen, die eine Zinsverbilligung gestaffelt nach Region und Alter des Unternehmens enthalten.Die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH ist über die WIBank in die Wirtschaftsförderung des Landes Hessen integriert und unterstützt über verschiedene Beteiligungsfonds den hessischen Mittelstand sowie Start-ups mit Eigenkapital bzw. eigenkapitalähnlichen Mitteln. Das Geschäft entwickelte sich 2024 erneut gut. Insgesamt wurden 63 Beteiligungen zugesagt (2023: 63) - inklusive des Mikromezzanin-Programms des Bundes - wobei das bewilligte Gesamtvolumen bei 27,3 Mio. Euro lag (Vorjahr: 29,5 Mio. Euro). Von den 63 zugesagten Beteiligungen im Gesamtjahr 2024 entfielen mehr als zwei Drittel auf die Finanzierung von Start-ups und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase.Die WIBank setzt zahlreiche von Seiten des Landes Hessen geförderten Programme des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in Hessen um. Im Rahmen der EFRE-Förderprogramme Forschung und Entwicklung und Förderung innovativer Energievorhaben z.B.konnten insgesamt 17 Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von 19,2 Mio. Euro bewilligt werden. 15 Mio. Euro wurden 2024 für PIUS-Invest zugesagt - ein Programm, das Investitionen in produktionsorientierten Umweltschutz fördert."Wir brauchen eine starke Wirtschaft, um unseren gesellschaftlichen Wohlstand zu sichern. Die WIBank steht Unternehmern und Gründern zur Seite. Gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung innovativer Ideen und Geschäftsmodelle, die entscheidend für einen starken und zukunftsfähigen Standort Hessen sind", erläutert Dr. Michael Reckhard, Mitglied der WIBank-Geschäftsleitung.bilden & beschäftigenIm Geschäftsfeld bilden & beschäftigen wurden im Jahr 2024 insgesamt 230 Bewilligungen mit einem Neugeschäftsvolumen von 60,7 Mio. Euro ausgesprochen (2023: 72,0 Mio. Euro). Hierbei kommen EU-Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und aus Landesmitteln zum Einsatz.Der Rückgang der bewilligten Mittel im Jahr 2024 um 15,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist primär auf die Umstellung der Bewilligungspraxis auf mehrjährige Bewilligungen zurückzuführen. Dieses Vorgehen führt zu größeren Schwankungen in den jährlichen Neubewilligungszahlen - je nachdem, wann in welchen Förderprogrammen Antragsrunden anstehen. Im Jahr 2025 ist deshalb wieder mit einem deutlichen Zuwachs zu rechnen.Die Bewilligungen im Bereich der sozialen Inklusion lagen bei 14,9 Mio. Euro gegenüber 31,8 Mio. Euro im Vorjahr. Programme zur Bildung und Qualifizierung wurden mit 45,8 Mio. Euro bezuschusst (2023: 40,1 Mio. Euro).Vermögens- und Ertragslage nach HGBIm Jahr 2024 wurden die beiden Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" (WuZ) sowie "Hessischer Investitionsfonds" (HIF) auf das Land Hessen rückübertragen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Bilanz- und Ertragsstruktur der WIBank. Die Verwaltung der beiden Sondervermögen erfolgt dabei weiterhin durch die WIBank.Die Bilanzsumme ist 2024 von 28,2 Mrd. auf 30,0 Mrd. Euro gestiegen. Dies ist sowohl auf den erhöhten Finanzierungsbedarf im Rahmen des Fördergeschäfts als auch auf den geänderten Bilanzausweis der beiden oben genannten Sondervermögen zurückzuführen.Die wesentlichen Ertragskomponenten der WIBank, bestehend aus Zins- und Provisionsergebnis, sind im Geschäftsjahr 2024 um 12,0 Mio. Euro auf insgesamt 181,6 Mio. Euro gestiegen. Das Provisionsergebnis hat sich dabei um 10,2 Mio. Euro auf 86,9 Mio. Euro erhöht. Das Zinsergebnis der WIBank inkl. den Erträgen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen beläuft sich auf 95,4 Mio. Euro (2023: 93,6 Mio. Euro). Entscheidender Grund für den Anstieg des Provisionsüberschusses ist die Verschiebung von Erträgen aus dem Zins- ins Provisionsergebnis infolge der Rückgabe der beiden Sondervermögen. Der Anstieg des Zinsergebnisses ist vorranging auf das veränderte Zinsumfeld zurückzuführen und überkompensiert die o.g. teilweise Ertragsverschiebung von Zins- ins Provisionsergebnis.Die Verwaltungsaufwendungen der WIBank betragen 125,6 Mio. Euro und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Mio. Euro angestiegen. Diese Erhöhung resultiert aus dem Zuwachs der Sachaufwendungen (+1,2 Mio. Euro) sowie der Personalaufwendungen (+12,7 Mio. Euro) - und hier insbesondere für "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung". Der Jahresüberschuss beträgt 26,5 Mio. Euro nach 25,4 Mio. Euro im Vorjahr.Judith Mandel, Mitglied der WIBank-Geschäftsleitung, betont: "2024 hat unser Team erneut Großartiges geleistet. Dies zeigt sich in der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Bank und den zahlreichen anspruchsvollen Projekten, die wir erfolgreich gemeistert haben. Unseren Erfolg ermöglichen unsere fast 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihrem Engagement und Fachwissen machen sie die WIBank stark - dafür unseren herzlichen Dank!" Mandel fügt hinzu: "Wir setzen unsere digitale Agenda konsequent um, optimieren Antragsstrecken und digitale Schnittstellen, steigern die Effizienz unserer Prozesse und setzen auf smarte IT-Lösungen. Wo immer möglich, arbeiten wir mit Start-ups zusammen. So bleiben wir agil und handlungsfähig - stets im Sinne unseres Auftraggebers sowie unserer Kundinnen und Kunden."