Berlin (ots) -Mehrweg ist der Schlüssel für Klimaschutz, Innovation und Arbeitsplätze in der Getränkebranche. Doch neueste Zahlen des Umweltbundesamts zeigen: Die Mehrwegquote stagniert bei 43 Prozent - obwohl das Verpackungsgesetz 70 Prozent als Zielquote vorgibt. Zeitgleich steigt der Marktanteil umweltschädlicher Getränkedosen rasant und die Supermarktregale sind weiter gefüllt mit Einweg-Plastikflaschen. Die Anfang dieses Jahres in Kraft getretene EU-Verpackungsverordnung wird mit ihren schwachen Mehrwegvorgaben und vielen Ausnahmeregelungen absehbar wenig daran ändern.Mit unseren Partnerinnen und Partnern der "Mehrweg-Allianz" möchten wir Ihnen vorstellen, welche Maßnahmen zur Mehrwegförderung die neue Bundesregierung jetzt ergreifen muss. Zudem erfahren Sie, wie wir Verbraucherinnen und Verbraucher in den kommenden Wochen und Monaten unter dem Motto "Mehrweg ist Klimaschutz" für regionale und umweltfreundliche Mehrwegflaschen begeistern werden.Die Pressekonferenz findet digital statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an unseren Newsroom.Datum:Dienstag, 6. Mai 2025 um 10.30 UhrEinwahldaten:https://l.duh.de/zoompk06012025Meeting-ID: 834 4662 5358Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH- Dr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg- Dirk Reinsberg, Geschäftsführender Vorstand Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels- Henriette Schneider, Geschäftsführerin PRO MEHRWEG e.V.- Roland Demleitner, Geschäftsführer Private Brauereien Deutschland- Andreas Vogel, Vorstand Verband des Deutschen Getränke-Einzelhandels