Der Goldpreis hat in kürzester mehrere hundert US-Dollar hinzugewonnen und seinen Ruf als sicheren Hafen mehr als bestätigt. Auf diesem Niveau fahren die Goldunternehmen hohe Gewinnmargen ein. Zudem dürfte der Trend zur Flucht aus dem US-Markt anhalten. Immer mehr Länder, aber auch Investoren wenden sich von Aktien, Anleihen und dem Dollar selbst ab. Das Risiko scheint angesichts einer erratischen Handelspolitik und der steigenden Schulden einfach zu groß.

Die US-Politik sorgt für Chaos im Welthandel

Die erratische Handelspolitik der US-Regierung unter Donald Trump bringt Chaos in den Welthandel. Egal, ob in Deutschland, Japan oder China: Mit Zöllen steht die Wirtschaft still und muss umdenken. Das wird die Märkte in den kommenden Monaten oder gar Jahren weiter belasten. DHL setzte Warensendungen unter 800 Euro Wert in die USA bereits aus. In Hong Kong wurde der Versand in die Staaten vom staatlichen Monopolisten eingestellt. Doch das ist nicht alles. Analysten sind sich einig, dass die Welt dem Dollar den Rücken zukehrt. Das machte sich in den vergangenen Wochen am Anleihenmarkt und beim US-Dollar bemerkbar. Wer in Tokyo, Frankfurt oder Barcelona ein Portfolio aus Bonds managt, sucht das weite. Denn hier drohen weitere Verluste. Immer weniger Institutionelle Investoren sind bereit, die Schulden der USA zu finanzieren. Und dabei sehen viele Experten das Ende der Schuldenorgie in Washington trotz des selbsternannten Kostenkillers Elon Musk noch lange nicht gekommen.

Der Flucht aus dem Dollarraum steht der Einstieg in Gold gegenüber. Viele Notenbanken erhöhen ihre Reserven in dem Edelmetall und reduzieren ihre Positionen in US-Anleihen. Das gilt auch für die größten Gläubiger China und Japan. Denn klar scheint: Über eine Inflationierung und die Zölle will Trump die hohen Schulden Amerikas loswerden. Am Ende muss dann vielleicht die eigene Notenbank Federal Reserve den US-Staatshaushalt finanzieren.

Unsicherheit unter Investoren

Das Umfeld könnte kaum besser für Gold und den Goldpreis sein. Die Gold-ETF erleben rekordhohe Zuflüsse. China hat in den vergangenen fünf Monaten seine Goldreserven erhöht. Gleichzeitig droht den USA eine steigende Inflation. Die Fed hat es selbst gesagt: Sie könnte vor der Wahl stehen, eine hohe Inflation zu bekämpfen oder eine Rezession zu verhindern. Laut dem letzten Fundmanager-Survey der Bank of America glauben inzwischen 60 Prozent der Fondsmanager an eine Rezession in den Vereinigten Staaten. Immer mehr gehen zudem von einer "harten Landung" der US-Wirtschaft aus.

Ideales Umfeld für Goldproduzenten

Unsichere Zeiten aber begünstigen Gold und schrauben damit die Gewinnmargen der Produzenten hoch. Unternehmen wie K92, Endeavour Mining oder Agnico Eagle liegen bei den Kosten je geförderter Unze deutlich unter 1.500 US-Dollar. Hier sprudeln derzeit die Gewinne. Und das lockt auch immer mehr prominente Investoren ins Geschäft. So meldete Barrick Gold, dass man seinen 50%-Anteil am Donlin Gold Projekt in Alaska für 1 Mrd. Dollar an den bekannten Hedge Fund-Manager John Paulson and Novagold Resources veräußert hat.

Tesoro Gold macht wichtigen Schritt Richtung Minenbau

Für Anleger bieten sich dementsprechend Chancen bei Goldaktien. Eine könnte die Aktie von Tesoro Gold (0,03 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) sein. Das australische Unternehmen entwickelt das El Zorro-Projekt im Norden Chiles und verfügt dafür bereits über eine Ressource mit 1,5 Mio. Unzen Gold. Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist bisher noch nicht ausgeschöpft und Tesoro Gold lieferte zuletzt immer wieder positive News über neu Entdeckte Areale, die Vorkommen versprechen. Auch der milliardenschwere Konzern Gold Fields aus Südafrika glaubt offensichtlich an den Erfolg von Tesoro. Der Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine und beteiligte sich mit 17,5 Prozent an dem Unternehmen. Zudem scheint Tesoro Gold nun einen wichtigen Schritt Richtung Machbarkeitsstudie zu machen. Das Unternehmen teilte mit, dass man Zusagen über 11 Mio. australische Dollar für eine Kapitalerhöhung von Investoren bekommen hat. Die Aktien sollen zu einem Preis von 2,4 Cent platziert werden. Zudem hat Tesoro Gold eine Umweltstudie angestoßen, um einen wichtigen Schritt für den Bau einer Mine auf El Zorro zu erhalten. Die Analysten von Morgans finden die Aktie attraktiv und raten in ihrer ersten Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,03 AUD.

Tesoro Gold ist am 9.-10. Mai 2025 auf der Invest in Stuttgart vertreten - einer der bedeutendsten internationalen Fachmessen und Kongresse für Finanzen und Investitionen. Im Rahmen der Veranstaltung vergeben wir Sonderkontingente in Form von Tickets für die Invest - bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Invest Tesoro Gold" an e.reuter@dr-reuter.eu.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis Tesoro Gold

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19288756-gold-flucht-dollar-treibt-preise