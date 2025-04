NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die große Nachfrage nach Mobilfunknetzen sei für die Mobilfunkanbieter sowohl Segen als auch Fluch, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn mit steigenden Datenmengen winkten hohe Erträge, andererseits seien damit hohe Investitionen verbunden. Derweil seien die technischen Bandbreiten begrenzt, und verlässliche Aussagen zum Ausgang von Auktionen könne man nicht treffen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 20:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US8725901040