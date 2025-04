NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Einzelhandelsmedien (Retail Media) hätten das Zeug, die Branche der Lebensmittellieferanten komplett umzukrempeln, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der gesamte Markt dürfte sich bis 2030 mehr als verdoppeln und die Marke von 230 Milliarden US-Dollar übersteigen. Delivery Hero sei in dieser Hinsicht am besten positioniert./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 16:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43