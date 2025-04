3 Kryptowährungen mit Explosionspotenzial im Juni: Wer zündet zuerst?

XRP auf Kurs Richtung neue Allzeithochs?

Bei den Altcoins sticht aktuell vor allem XRP heraus. Der Coin arbeitet sich weiterhin entlang seiner historischen Retracement-Zonen nach oben. Besonders im Fokus stehen zwei entscheidende Marken: 0,26 und 0,30 US-Dollar. Werden diese überwunden, könnte das ein neues Hoch einleiten. Analysten sprechen sogar weiterhin von einem möglichen Zielbereich zwischen 8 und 10 US-Dollar für diesen Bullrun.

"Der Aktionär" glaubt an einen Anstieg auf 3 US-Dollar und anschließend einer Korrektur, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=w4JZjmmx5Os

Hinzu kommt: Ab dem 30. April startet ein erster XRP-Future über ProShares, gefolgt von einem weiteren am 19. Mai an der weltgrößten Derivatebörse CME. Solche Entwicklungen gelten oft als Vorboten für ETF-Zulassungen - was für XRP ein echter Gamechanger wäre.

Markt im Zwiespalt - Euphorie trifft Rezessionsangst

Während XRP und Bitcoin zuletzt zulegen konnten, mehren sich gleichzeitig düstere Signale aus der US-Wirtschaft. 65 Prozent der US-Unternehmen haben ihre Umsatzziele im letzten Quartal verfehlt. Auch Insolvenzen nehmen zu - der höchste Stand seit 15 Jahren. Trotz dieser Lage zeigen sich Märkte optimistisch, was Analysten als "letztes Hurra" interpretieren. Die Hoffnung: Zinssenkungen oder positive politische Entwicklungen könnten für einen letzten Schub sorgen.

Genau diese Liquidität treibt aktuell auch den Bitcoin-Kurs an. Die Geldmenge M2 zieht an, und da Bitcoin den Bewegungen dieser Geldmenge oft mit etwas Verzögerung folgt, sehen

https://twitter.com/m2globalmoney/status/1917461063119036653

Analysten hier weiteres Potenzial. Aktuell nähert sich Bitcoin wieder der Marke von 100.000 US-Dollar. Fällt das Retracement-Level, könnten bald auch 115.000 bis 120.000 US-Dollar realistisch werden. Und wie üblich folgen auf Bitcoin auch die Altcoins.

Solana und ADA mit ersten Lebenszeichen

Auch Solana und Cardano zeigen sich widerstandsfähig. Solana profitiert von einer zunehmenden Nutzung seiner Blockchain durch Stablecoins. Cardano hingegen punktet durch lautstarke Unterstützung von Gründer Charles Hoskinson. Zwar hinken beide Coins XRP oder Ethereum aktuell noch hinterher, doch sollten Bitcoin und XRP weiter steigen, dürften auch SOL und ADA im Juni deutlicher anspringen.

BTC Bull: Der Presale, der auf den nächsten BTC-Schub setzt

Für eine überproportionalen Möglichkeit vom Bitcoin anstieg zu profitieren sorgt ein neues Projekt , das clever auf die Bitcoin-Rally aufbaut: BTC Bull Token ($BTCBULL). Das Besondere: Je höher der Bitcoin-Kurs steigt, desto stärker profitieren auch die Halter von BTC Bull.

Milestones von BTC Bull, Quelle: https://btcbulltoken.com/dehome

Bei 125.000 US-Dollar erfolgt ein Token-Burn, was das Angebot verknappen und den Kurs treiben soll. Doch bei 150.000 US-Dollar wird es richtig spannend: Dann erhalten alle Token-Halter echte Bitcoin per Airdrop - proportional zu ihrer gehaltenen Menge. Ein Konzept, das es bislang in dieser Form nicht gab.

Der Vorverkauf läuft bereits, über 5,1 Millionen US-Dollar wurden schon eingesammelt. Frühkäufer sichern sich dabei noch einen niedrigen Fixpreis, der mit jedem Presale-Level steigt. Analysten sehen Potenzial für eine Vervielfachung nach dem Listing. Wer jetzt einsteigt, sichert sich nicht nur den günstigsten Kurs, sondern auch die Chance auf echte Bitcoin-Rewards, sollte BTC sein Ziel erreichen.

