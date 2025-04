NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Fabian Piasta attestierte dem Recycler von Metallstäuben und Salzschlacken ein solides Zahlenwerk. Günstige Preise hätten geringere Produktionsmengen ausgeglichen, so der Experte in einer ersten Einschätzung am Mittwoch./bek/gl

