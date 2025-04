LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 23,90 auf 26,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Analystin Flora Bocahut passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an zunächst beruhigende Quartalsergebnisse an. Der langfristige Rückenwind halte ohnehin an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 18:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008