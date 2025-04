München (ots) -Vertrauen entsteht im Gespräch und im Miteinander. Beides möchte das Magazin FOCUS-Gesundheit mit der "Großen Ärzteliste 2025" fördern: Patientinnen und Patienten sollen die für sie passenden Ärzte finden und mit diesen gemeinsam im Austausch eine möglichst optimale Therapieentscheidung treffen. In der gerade veröffentlichten Ausgabe von FOCUS-Gesundheit werden Spezialistinnen und Spezialisten für insgesamt 126 medizinische Fachgebiete empfohlen. Denn Vertrauen basiert natürlich auch darauf, dass man sich als Patient medizinisch gut aufgehoben weiß. Die FOCUS-Ärzteliste kombiniert fundierte Erhebungsmethoden und journalistische Recherche und bietet so eine verlässliche Orientierung.Wer sich als Patientin oder Patient aktiv für einen passenden Arzt entschieden hat, blickt der Therapiefindung positiver entgegen, wird zufriedener mit der Behandlung sein und diese auch konsequenter durchführen. Der Entscheidungsprozess für eine gute Therapie beginnt also bereits bei der Wahl des passenden Arztes. "Genau dafür haben wir die FOCUS-Ärzteliste vor mehr als 30 Jahren konzipiert", sagt Andrea Hennis, Chefredakteurin von FOCUS-Gesundheit. Seither gilt die Ärzteliste als objektive Informationsquelle mit hohem Nutzwert für Patientinnen und Patienten, so Hennis weiter.Schritt für Schritt zur fundierten EmpfehlungJedes Jahr aufs Neue werden dafür Primärdaten erhoben und Daten aus öffentlichen Quellen recherchiert. 41.000 Mediziner erhalten einen ausführlichen Fragebogen zur Selbstauskunft, beispielsweise zu ihren medizinischen Qualifikationen und ihrem Behandlungsangebot. Auch ihr Engagement in Wissenschaft, Lehre und Forschung wird abgefragt. Ein Kriterium ist auch die Reputation: Jeder Mediziner wird gefragt, von welchem Kollegen oder welcher Kollegin er sich selbst oder Angehörige behandeln lassen würde. Insgesamt 1,1 Millionen Datenpunkte hat das Rechercheinstitut FactField so erhoben. Das Team aus Research Analysten, Data Scientists und IT-Spezialisten hat zudem 2,3 Millionen wissenschaftliche Publikationen nach Arbeiten der entsprechenden Mediziner durchforstet. Am Ende der Recherche werden die Daten nach Fachgebieten und Indikationen sortiert und nach einem differenzierten System ausgewertet. Ausführliche Einblicke in die Methodik finden Sie hier: bit.ly/Ärzteliste-2025-Methodik (https://bit.ly/%C3%84rzteliste-2025-Methodik).Patientenkommunikation hat hohen Stellenwert unter ÄrztenGute Medizin stellt die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten in den Vordergrund. Eine Therapie wird heute nicht mehr von oben herab verordnet, sondern im besten Fall einvernehmlich vereinbart. Deshalb gibt es auch immer mehr Kliniken und Praxen, die nach dem Konzept des Shared Decision Making (SDM) arbeiten. Die Patienten bekommen bei diesem Vorgehen am Ende die Behandlung, die am besten zu ihnen und ihrer Lebenssituation passt. Zur Auswahl stehen in der Regel mehrere Optionen, die idealerweise zu einem vergleichbaren Ziel führen.In der aktuellen Ausgabe "FOCUS-Gesundheit-Ärzteliste 2025" berichten Ärzte und Patientenvertreter über ihre Erfahrungen mit dieser Form der modernen Arzt-Patienten-Kommunikation. In weiteren Beiträgen beantwortet die FOCUS-Gesundheit-Redaktion u.a. die Frage, wie viel seriöse Medizin im Lifestyle-Trend Longevity steckt, und informiert über neue Medikamente und Erkenntnisse für Menschen mit Multipler Sklerose oder rheumatoider Arthritis. Leserinnen und Leser erfahren, wie Künstliche Intelligenz die Medizin revolutioniert und wie Patienten davon profitieren. Wer auf der Suche nach einem passenden Arzt ist, findet in den FOCUS-Empfehlungslisten 2025 mehr als 3800 Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen - von Atemwege & Immunsystem bis hin zu Radiologie & Nuklearmedizin. Die Listen erhalten Interessierte im Magazin (Print oder E-Paper) und digital auf focus-gesundheit.de.Pressekontakt:21up GmbHDr. med. Christian BruerPrinzregentenstraße 5480538 MünchenTel.: +49 89 5880 568 88Fax: +49 89 5880 568 99E-Mail: cb@21-up.comWeb: www.21-up.comOriginal-Content von: FOCUS-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175618/6023377