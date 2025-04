Berlin (ots) -Berlin, 30. April 2025. "High Protein für deinen nächsten Schritt" - unter diesem Motto hat Danone gemeinsam mit Studio71 für seine Marke YoPRO eine neue Influencer-Marketing-Kampagne ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Fitnessentwicklungen von vier reichweitenstarken Creators: Tim Stammberger, Fynn Lukas Kunz, Christian Krömer und Joyce Hübner. Seit März und noch bis Ende Mai lassen sie als "YoPRO Squad" ihre Communities auf Instagram und TikTok an ihrer individuellen Fitnessreise teilhaben und verfolgen das Ziel, mit YoPRO Schritt für Schritt über sich hinauszuwachsen. Indem Danone die Zusammenarbeit mit Studio71 fortsetzt, knüpft das Unternehmen an den Erfolg der Influencer-Kampagne mit DJ David Puentez aus 2024 an und macht zugleich die strategische Bedeutung von Creator-Marketing für das Brand-Building seiner High-Protein-Marke deutlich.Alexander Krawczyk, Geschäftsführer Studio71, erklärt: "Die erneute Entscheidung von Danone, auf unsere Expertise zu setzen, ist ein starkes Signal und zeigt, wie wirkungsvoll authentische Influencer-Marketing-Kampagnen für Marken wie YoPRO sein können. Für diese Kampagne haben wir bewusst ein Storytelling gewählt, welches die persönlichen Geschichten der Creators ins Zentrum stellt - und das emotional, glaubwürdig und nahbar. So schaffen wir nicht nur eine starke Bindung zur Community, sondern auch einen nachhaltigen Branding-Effekt für die Marke."In 36 Content-Pieces auf TikTok und Instagram geben die vier "YoPRO Squad"-Mitglieder Einblicke in mentale Herausforderungen und ihren Trainingsalltag - und zeigen: Fortschritt verläuft selten gradlinig, ist aber immer möglich. YoPRO positioniert sich dabei als täglicher Begleiter und Enabler auf dem Weg zu mehr Stärke, Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit. Höhepunkt der Kampagne bildete die Teilnahme am Berliner Halbmarathon am 6. April - als greifbares Ziel ihrer Challenge und symbolischer Meilenstein ihrer Fitnessreise.Julia Martin, Senior Brand Managerin bei Danone: "Fortschritt fühlt sich für jeden anders an und ist nicht immer leicht - aber jeder kann ihn erleben. Gemeinsam mit Studio71 haben wir vier starke Creators gefunden, die diese Botschaft glaubwürdig transportieren. YoPRO steht für Premium High Protein Produkte mit Magnesium und Vitamin B9, die lecker schmecken und Menschen langfristig auf ihrer Fitnessreise unterstützen - besonders dann, wenn es herausfordernd wird."Die Kampagne wurde von Buzzbird, der Influencer-Marketing-Division von Studio71, konzipiert und umgesetzt. Ziel ist es, neben Reichweite und Sichtbarkeit auch den Abverkauf der YoPRO-Produkte weiter zu stärken. Verlängert wird die Influencer-Aktivierung noch über den Mai hinaus durch eine Paid-Media-Kampagne über die Agentur Wavemaker, die für zusätzliche Reichweite sorgt.Throwback: Erfolgreiche Influencer-Kampagne mit DJ Pünti (2024)Die YoPRO-Kampagne mit David Puentez im Jahr 2024 hat den Nerv der Zielgruppe getroffen: Mit dem eigens produzierten "YoPRO Beat", der als Audio-Element auch auf Social Media zum Einsatz kam, erreichte die Aktion über 1,6 Millionen organische Impressionen. Die durchschnittliche Engagement-Rate lag bei starken 3,3 Prozent, beim erfolgreichsten Post sogar bei 8 Prozent.Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Managerin / Business CommunicationsSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 89 95 07 - 2410E-Mail: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: Studio71, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127150/6023385