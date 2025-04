Frankfurt (www.fondscheck.de) - Acht neue ETFs und ein neuer ETC werden jetzt auf Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse angeboten, so die Deutsche Börse AG.Der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF (ISIN IE000YIXESS9) investiere in die 500 größten US-Unternehmen aus den führenden Branchen der US-Wirtschaft, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 3 Prozent des Indexgewichts ausmache. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...