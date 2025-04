Hamburg (ots) -Zenshin - dieser Begriff steht im Japanischen für Vorankommen, Verbesserung oder Fortschritt. Genau dieser Anspruch lag auch der weltweit ersten Titanuhr zugrunde, die Citizen im Jahr 1970 präsentierte.Und derselbe Anspruch war es, der in den darauffolgenden 55 Jahren zu einer außergewöhnlichen Fertigungs-Expertise und hauseigenen Entwicklungen wie Super Titanium und Duratect führte. Die wiederum stehen bei Citizen für besonders widerstandsfähige und alltagstaugliche Uhren aus Titan - sie sind leicht, antiallergisch, robust und kratzfest. Und selbstverständlich steckt das gesamte Titan-Know-how Citizens auch in den neuesten Zenshin-Modellen.Insgesamt sind es vier Automatik-Uhren mit kleiner Sekunde, Struktur-Zifferblatt, Farbverlauf (Dégradé) sowie vier weitere neue Chronographen mit Eco-Drive (Solarantrieb). Die Preise der ab Mai erhältlichen Zenshin-Modelle liegen allesamt unter 500 Euro. Womit Citizen erneut beweist, dass anspruchsvolle Uhrentechnologie zu erschwinglichen Preisen möglich ist.Citizen Zenshin 60 Automatik - mit kleiner SekundeDie dezentrale kleine Sekunde zwischen der "4" und "5" war bereits in der Kollektion des Jahres 2024 das besondere Erkennungsmerkmal der Zenshin-Modelle mit Automatikwerk.Zu den farbenfrohen Varianten des vergangenen Jahres kommen nun vier neue hinzu - inklusive eines neuen und markanten 12-eckigen Lünetten-Designs. Die strukturierten Zifferblätter haben einen edlen Farbverlauf erhalten - auch als Dégradé oder Fumé bekannt. Die neuen Zifferblattfarben sind: Hellblau, Dunkelblau, Grün und Kupfer.Bei dem verbauten Automatikwerk handelt es sich um das hauseigene Kaliber 8322 mit 60 Stunden Gangreserve, das dank eines Glasbodens einsehbar ist.Die Citizen Zenshin 60 Automatikmodelle haben zudem einen Durchmesser von 40,5 mm, sind mit einem kratzfesten Saphirglas ausgestattet und bis 10 Bar wasserdicht (100 Meter). Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499 Euro.Citizen Zenshin Senkei - Chronographen aus Super TitaniumEbenfalls mit mehr Kanten, einem neuen Zifferblatt-Design und neuer Größe präsentieren sich die diesjährigen Chronographen-Modelle in Super Titanium. Sie kommen in den Farben Schwarz, Blau, Grün und Weiß. Der Durchmesser liegt bei 41 mm.Und auch bei diesen Modellen hebt sich die kleine Sekunde - als Totalisator (Hilfszifferblatt) über der "6" durch eine Besonderheit ab: Je nach Zifferblatt-Variante ist die kleine Sekunde in der Kontrastfarbe Weiß bzw. Schwarz gehalten. Dies ermöglicht eine bessere Zuordnung und Unterscheidung gegenüber den Chronographen-Totalisatoren auf der "3"- und "9 Uhr"-Position.Im Inneren schlägt das hauseigene Eco-Drive-Kaliber B620 mit Solarantrieb. Bei voller Ladung hat es eine Gangreserve von neun Monaten. Die Gangabweichung liegt bei +/- 15 Sekunden im Monat.Die neuen markanten Chronographen aus Super Titanium verfügen zudem über ein kratzfestes Saphirglas und sind bis 10 Bar (100 Meter) wasserdicht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 469 Euro.Super Titanium( TM) ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie zur Oberflächenhärtung von massivem Titan. Es ist mindestens fünfmal härter als Edelstahl, kratzfest, leicht und sanft zur Haut für einen komfortablen Sitz.Duratect ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie, die die Oberflächenhärte von Metallen wie Edelstahl und Titan erhöht und so Uhrengehäuse vor Kratzern und Schäden schützt. Diese Technologie bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und bewahrt den Glanz von Metallen über lange Zeiträume hinweg. Duratect-Titankarbid hat eine silberne Farbe, die der von reinem Titan ähnelt. Die Titankarbidtechnologie wird häufig für eine Reihe von Anwendungen eingesetzt, und Duratect-Titankarbid von CITIZEN erzeugt eine Vickershärte zwischen 1.000 und 1.200 HV.Eco-Drive ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie, die Uhren mit jeder natürlichen oder künstlichen Lichtquelle betreibt und den Batteriewechsel überflüssig macht. Zum ersten Mal in der Uhrenindustrie als Eco-Mark-Produkt zertifiziert.Über CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.*Eco-Drive, Super Titanium, Duratect, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Citizen Watch Co, Ltd.Website: https://de.citizenwatch.eu/Instagram: @citizenwatchdeutschland (https://www.instagram.com/citizenwatchdeutschland/)WetheCitizen Eco-Drive SupertitaniumPressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6023398