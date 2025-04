NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 167,88 US-Dollar belassen. Die Zahl der iPhone-Auslieferungen dürfte im ersten Quartal laut den Branchenexperten von Counterpoint und IDC um 14 respektive 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Edison Lee in einem Ausblick am Mittwoch. Angesichts drohender US-Importzölle dürfte es zu Vorzieheffekten innerhalb der Lieferketten gekommen sein./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 04:26 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 04:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005