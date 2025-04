BERLIN (dpa-AFX) - Der auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Finanzdienstleister Hypoport ist gut ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 20 Prozent auf 159 Millionen Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 85 Prozent auf 8,5 Millionen Euro nach oben. Hauptursache für den Umsatz- und Ertragsanstieg sei eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms, hieß es. Die Aktie legte am Mittwoch um knapp drei Prozent auf 199,80 Euro zu.

Bereits Mitte April hatte der auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Finanzdienstleister mitgeteilt, dass sich das Geschäft im ersten Quartal weiter belebt hat. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen sei im ersten Quartal um gut ein Drittel auf 20,3 Milliarden Euro gestiegen. Vor allem das Geschäft für die Finanzierung zum Kauf von Bestandsimmobilien habe sich überproportional stark entwickelt, hieß es. Das Kreditvolumen für Neubauten sei trotz weiter starker Regulierung und den resultierenden hohen Baukosten von einem sehr geringen Niveau kommend wieder leicht angestiegen.

Infolge hoher Zinsen hatte das Unternehmen 2022 und 2023 eine Flaute des Immobilienmarktes zu spüren bekommen. 2024 konnte die Europäische Zentralbank dann aber wegen Fortschritten bei der Inflationsbekämpfung die Zinswende einleiten. Damit wurden auch Immobilienkredite schrittweise wieder günstiger, was gut für die Kaufnachfrage nach Wohnungen und Häusern ist. Allerdings kam es Anfang März zu einem abrupten Zinsanstieg, ausgelöst durch die Ankündigung des deutschen Schuldenpakets.

Das Unternehmen will am 12. Mai die detaillierten Quartalszahlen vorlegen./mne/he/men/jha/