München (ots) -Bei den Kraftstoffpreisen ist Bewegung drin: Nach Auswertung des ADAC sinken nach dem Anstieg in der vergangenen Woche die Preise bei Diesel und Super diese Woche wieder. Super E10 verbilligt sich im bundesweiten Durchschnitt um 0,4 Cent auf jetzt 1,687 Euro, Diesel sogar um 1,1 Cent auf aktuell 1,572 Euro je Liter.Der Hauptgrund für die Entspannung am Kraftstoffmarkt ist der sinkende Ölpreis, der sich von zuletzt 67 Euro auf rund 64 Euro je Barrel Rohöl (Sorte Brent) verbilligt hat. Der Euro-Dollar-Wechselkurs bewegt sich auf ähnlichem Niveau wie in der Vorwoche, gleichzeitig hält der Trend der verminderten Nachfrage in den USA an, und auch die Ölfördermenge der Erdöl produzierenden Länder wird weiter gesteigert. Alles zusammen bedingt, dass der Ölpreis nachgibt und Kraftstoff an den deutschen Tankstellen etwas günstiger zu haben ist. Nach Ansicht des ADAC ist der Spritpreis allerdings immer noch zu hoch, es gibt noch Potenzial nach unten.Der Mobilitätsclub empfiehlt, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise der Region miteinander zu vergleichen, um dann die günstigste Station in der Nähe anzusteuern. Dafür bietet sich die Spritpreis-App "ADAC Drive" an, über die man rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen kann. Generell gilt, dass Tanken abends deutlich günstiger ist als am Morgen - in der Regel lassen sich pro Tankfüllung leicht mehrere Euro sparen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/kraftstoffpreise/).