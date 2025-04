Stuttgart (ots) -kaiserkraft, einer der führenden B2B-Omnichannel-Händler für Betriebs-, Lager-, Logistik- und Verpackungslösungen in Europa, feiert 2025 sein 80-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1945 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein unverzichtbarer Partner für Unternehmen in ganz Europa.Am Anfang gab es nur eine Sackkarre. Mit der fing 1945 in Stuttgart-Untertürkheim alles an. Die Unternehmer Walter Kaiser und Helmut Kraft hatten zu dieser Zeit die Vision, ein innovatives Versandhandelskonzept umzusetzen und legten damit den Grundstein für die Entstehung und die Entwicklung der heutigen Firma kaiserkraft. "kaiserkraft startete als visionäres Unternehmen und hatte zur damaligen Zeit wirklich Großes vor. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich Teil dieser bemerkenswerten Erfolgsgeschichte sein kann", sagt Carsten Rumpf, CEO der KAISER+KRAFT GmbH.In den 1950er Jahren war es dann soweit: Das Unternehmen etablierte den Katalogversandhandel, was ein enormes Wachstum ermöglichte. Die Expansion nach Europa ab 1967 und Nordamerika in den 1980er Jahren waren entscheidende Schritte. "Damals war der Kataloghandel das Medium schlechthin - wirtschaftlich der Dreh- und Angelpunkt, bevor alles digital wurde, und kaiserkraft war einer der Ersten", erinnert sich Thomas Kniehl, langjähriger Mitarbeiter bei kaiserkraft und seit 1991 im Unternehmen.Rasante EntwicklungMittlerweile ist kaiserkraft mit mehreren hundert Millionen Euro Umsatz im Jahr europaweit führender B2B-Versandhändler für Büro-, Betriebs- und Lagerausstattung sowie Versandverpackungsmaterialien. Das Unternehmen ist seit 2022 Teil der Division Industrial & Packaging (I&P) der TAKKT AG und in 18 europäischen Ländern vertreten. Die Expertenmarke ratioform vervollständigt seit Kurzem das Portfolio zusätzlich mit Produkten aus dem Bereich Verpackungslösungen."Insbesondere die Eröffnung des Lagerstandorts in Kamp-Lintfort war ein echter Meilenstein für unser Wachstum - von zuvor begrenzten Platzverhältnissen hin zu modernen und effizienten Lösungen.", erinnert sich Dirk Pipplies, langjähriger Mitarbeiter in der Logistik und im Export der kaiserkraft-Tochtergesellschaften.kaiserkraft verfügt über drei zentrale Lagerstandorte in Kamp-Lintfort, Pfungstadt und Pliening. Vor wenigen Jahren wurde ein weiterer, nachhaltiger Lagerstandort im tschechischen Brno eröffnet. Das Ziel mit den Standorten für Lagerung, Umschlag und Kommissionierung: Lieferwege effizient zu verkürzen und die Hauptregionen innerhalb kürzester Zeit zu beliefern. Aber auch die Erschließung neuer Märkte gehört für den B2B-Omnichannelhändler dazu.Die Sackkarre für die unterschiedlichen Bedarfe der Kunden gehört bei kaiserkraft nach wie vor zum festen Sortiment des Unternehmens. Doch das Portfolio ist stetig gewachsen. Derzeit zählen um die 100.000 Produkte für die komplette Geschäftsausstattung in den Bereichen Büro, Transport, Lager und Werkstatt zum Sortimentsbestand. Angefangen von Büromöbeln und technischen Geräten über Werkbänke und Paletten bis hin zu Transportwägen und großen Lagercontainern.Made in Germany - die Produkte aus der EigenfertigungRobust, langlebig, zuverlässig - Dafür stehen die Eigenmarken eurokraft basic und eurokraft pro von kaiserkraft. Am Standort Haan bei Düsseldorf entstehen seit 1954 auf einer Fläche von 12.000 qm maßgeschneiderte Produkte für die Geschäftsausstattung nach höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards, made in Germany. Für seine nachhaltigen Bemühungen wurde der B2B-Händler letztes Jahr bereits zum dritten Mal mit der EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet.In der Eigenfertigung spielen auch die Themen Effizienz, Ergonomie und Sicherheit eine große Rolle. Die Produkte, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, haben neue Maßstäbe gesetzt. "Mit dem E-Modul zum Beispiel haben wir gezeigt, dass Innovation und die Eigenfertigung bei kaiserkraft ganz vorne mitspielen - ein Meilenstein, der uns vom Wettbewerb abgehoben hat." Rainer Nießen, Abteilungsleiter Produktentwicklung und Anwendungstechnik in Haan.Bei der Fertigung der eigenen Produkte, die individuell auf die unterschiedlichen Kundenbedarfe zugeschnitten werden können, wird großer Wert auf Qualität gelegt. Aber auch nachdem die Produkte die eigene Fertigung verlassen haben, wird genau hingeschaut: Ist die Verarbeitung hochwertig, passt die Farbe, sind die Maße exakt? Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. kaiserkraft setzt auf klare Qualitätsmanagement-Richtlinien, zertifiziert vom TÜV SÜD (ISO 9001, ISO 140001 und ISO 500001)."Ich arbeite gerne bei kaiserkraft, weil ich weiß, dass mein Beitrag zählt - sowohl in der Produktion als auch in der Mitgestaltung unseres Unternehmens.", so Cornelia Siebold, Mitarbeiterin in der Fertigung und Arbeitsvorbereitung in der Produktion in Haan.Digitalisierung und Nachhaltigkeit spielen eine große RolleSeit den 1990er Jahren ist die Digitalisierung ein zentraler Treiber des Erfolgs von kaiserkraft. Bereits 1995 startete das Unternehmen seinen ersten Online-Shop. Heute bietet kaiserkraft ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis, das Kunden über verschiedene Plattformen hinweg den besten Service bietet. Das Unternehmen verfolgt eine Omnii-Channel-Strategie. Die Produkte werden per Katalog sowie durch Online- (https://www.kaiserkraft.de/) und Vertriebsaußendienst europaweit vertrieben. "Die diversen Technologiesprünge und den zunehmenden Einsatz von KI hat das Unternehmen immer als Chancen für Wachstum und Produktivität für sich genutzt", so Rumpf.Nachhaltigkeit ist ein Kernbestandteil der Unternehmensstrategie von kaiserkraft. Die Eigenfertigung produziert nicht nur nachhaltig und "made in Germany", sondern es wird auch in nachhaltige Produktionsprozesse und innovative Rankingsysteme investiert.Herausforderungen und ZukunftsausblickIn den vergangenen 80 Jahren hat kaiserkraft zahlreiche Herausforderungen gemeistert, darunter die Finanzkrise 2008/2009 und die Corona-Pandemie. Durch Flexibilität, Innovationskraft und strategische Weitsicht konnte das Unternehmen gestärkt aus diesen Zeiten hervorgehen."Tagtäglich kannst du als Mitarbeiter:in bei kaiserkraft Veränderungsprozesse unterstützen und das Beste für die Kunden und das Unternehmen herausholen", sagt Michael Lindenau, Area Manager Lagerstandort Kamp-Lintfort und seit 1997 im Unternehmen.Zum 80. Jubiläum blickt kaiserkraft weiterhin optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen plant, Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben und zu wachsen. "Gemeinsam haben wir die stärksten Schwierigkeiten gemeistert und so viel Neues geschafft.", beschreibt Gabi Rehm, Mitarbeiterin in der Debitorenbuchhaltung seit 1990 im Unternehmen, den Unternehmensspirit.kaiserkraft gibt seinen Kunden das Versprechen "Empowered to work best" und hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen darin zu unterstützen, ihre individuellen Arbeitswelten nachhaltiger, effizienter, sicherer und ergonomischer zu gestalten und stetig zu verbessern. Als Teil der TAKKT-Gruppe bestätigt kaiserkraft mit den Auszeichnungen in 2024 "Begehrteste Arbeitgeber Deutschlands", "Ausbildungs-Champion" und "Unternehmen mit Zukunft" dieses Versprechen auch gegenüber seinen Mitarbeitern einzulösen."Seit 80 Jahren steht die ikonische Marke kaiserkraft für Innovation, Qualität und Verlässlichkeit im B2B-Omnichannel-Handel. Was 1945 als Versandhandelskonzept begann, hat sich zu einem führenden Anbieter für Betriebs-, Lager-, Logistik- und Verpackungslösungen in Europa entwickelt. Mit unserer langjährigen Erfahrung, digitalen Kompetenz und nachhaltigen Ausrichtung sind wir bestens aufgestellt, um auch in Zukunft die Arbeitswelten unserer Kunden effizienter, produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Wir danken unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ihr Vertrauen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!" sagt Carsten Rumpf, CEO der KAISER+KRAFT GmbH & President Division I&P der TAKKT AG.Lesen Sie das ganze Interview zu 80 Jahren kaiserkraft mit Carsten Rumpf sowie alle weiteren historischen Meilensteine auf der Jubiläumswebsite hier: Link zur Landingpage. (https://www.kaiserkraft.de/campaign/80-years-anniversary/w/campaign-80-anniversary/?80yearsPress0425&utm_medium=PR)