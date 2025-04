Bonn (ots) -Ohne Journalismus wird aus Demokratie Willkür. Auf Initiative des Magazins journalist setzen mehr als 45 Medienhäuser und Journalismus-Organisationen zum internationalen Tag der Pressefreiheit ein Zeichen für die Demokratie. In einer Kampagne stellen sie den Wert des Journalismus für eine funktionierende Gesellschaft heraus. An der Initiative beteiligen sich: Zeit Verlagsgruppe, stern, ARD, brand eins, Süddeutsche Zeitung, Reporter ohne Grenzen, Handelsblatt, t-online, Grimme-Institut und viele andere."Unabhängiger Journalismus stellt sich gegen autoritäre Politik, gegen Einflussnahme und Vereinnahmung. Unabhängiger Journalismus benennt Fakten und entlarvt Propaganda", sagt Matthias Daniel, journalist-Chefredakteur und Initiator der Kampagne. "Das Thema ist aktueller denn je. Denn Demokratie und Journalismus bedingen sich gegenseitig." Nur ein freier Journalismus kann etwas gegen Desinformation tun. Er kann unsere Demokratie resilient machen und die Gesellschaft zusammenhalten.Der Titel der Kampagne lautet "Freie Medien. Starke Demokratie. Unsere Verantwortung". Die Anzeigen erscheinen in den nächsten Tagen im journalist und in zahlreichen Medien der Kampagnen-Partner. Wer die Initiative unterstützen oder sich beteiligen will, kann dies über www.journalist.de/demokratie tun. Dort finden sich auch Anzeigen und Kacheln zum Download.Hinter der Kampagne stehen: absatzwirtschaft, Apotheken Umschau, ARD, Augsburger Allgemeine, BDZV, brand eins, Bündnis Zukunft Presse, Burda Verlag, Buzzard, c't, Correctiv, Die Zeit Verlagsgruppe, dfv Mediengruppe, DJV, Druckausgleich, DWDL.de, Funke, Grimme-Institut, Günter Holland Journalistenschule, Handelsblatt, Hostwriter, impulse, Initiative Qualität, Lage der Nation, Katapult, Kicker, KNA, Landeszeitung für die Lüneburger Heide, MVFP, MvonS, Netzwerk Recherche, Radio NRW, Reporter ohne Grenzen, Riffreporter, RUMS, stern, Süddeutsche Zeitung, t3n, Table Briefings, taz, t-online, Turi, Veto, Vocer Institut für digitale Resilienz, volo-werden.de, Weser-Kurier, WirtschaftsWoche.Der journalist ist mit einer Druckauflage von 27.000 Exemplaren (IVW) das größte und wichtigste Magazin für Journalismus in Deutschland. Herausgeber ist der Deutsche Journalisten-Verband, Verlag: Journalismus3000 GmbH.Pressekontakt:Matthias DanielChefredakteur und Publisherjournalistjournalist@journalist.dedaniel@journalist.deTel. 0228/20172-24https://www.journalist.dehttps://www.twitter.com/journ_onlinehttps://www.facebook.com/derjournalisthttps://www.instagram.com/journ_instahttps://www.linkedin.com/company/journalistde/https://bsky.app/profile/journalist.dehttps://www.threads.net/@journ_instaOriginal-Content von: journalist - Magazin für Journalist*innen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20126/6023512