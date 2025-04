Die Sto SE & Co. KGaA hat 2024 ein EBIT von 58,8 Millionen Euro erwirtschaftet, was einem Rückgang um 53,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Konzernumsatz sank um 6,2 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro. Belastet wurde das Ergebnis insbesondere durch die Baukrise in Deutschland, gekürzte Sanierungsförderungen in Frankreich und ...

